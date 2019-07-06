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Россия

Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации

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Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации

Москва, 6 июля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения в 2019 и 2020 годах.

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Ответственным ведомствам поручено обеспечить информационную кампанию, направленную на популяризацию диспансеризации.

Как сообщал RT, в мае вступили в силу новые правила диспансеризации и профосмотров. Россияне старше 40 лет теперь смогут проходить диспансеризацию каждый год. Граждане в возрасте от 18 до 39 лет продолжат проходить медицинские осмотры раз в три года.

Благодаря новым правилам, людям старше 40 лет будут проводить скрининги для раннего выявления рака.

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