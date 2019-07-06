Избитую семилетнюю девочку привезли из Ингушетии в Москву

Москва, 6 июля. Семилетняя девочка, которую жестоко избила родная тетя, прибыла на лечение из Ингушетии в Москву, передает Федеральное агентство новостей.

Девочку сопровождают врачи и омбудсмен Ингушетии. По ее словам, несмотря на пережитое, девочка — очень добрый и позитивный ребенок, на все вопросы она отвечала, что все у нее было хорошо.

«Хоть она и говорила, что были побои, все равно она свою тетю любит. Всю дорогу мы ели шоколадки», — рассказал сопровождающая.

Напомним, в детскую больницу в Назрани была доставлена семилетняя девочка с множеством травм. Врачи прооперировали ребенка, им удалось спасти сильно поврежденную руку пострадавшей. По оценкам медиков, в настоящее время юная пациентка находится в стабильно тяжелом состоянии, передавал RT.

Опекунами пострадавшего ребенка являются тетя и ее супруг-полицейский. Женщина объяснила травмы ребенка случайным падением в яму. Родственница также сообщила, что племянница однажды якобы забралась в кастрюлю с горячим супом.

В пятницу следователи сообщили о задержании тети девочки. У опекунов избитой девочки есть двое родных детей, их передали в реабилитационный центр, сообщала «Газета.ру».

Девочку перевезут в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.