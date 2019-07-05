Милонов готов отправиться в Триполи для защиты задержанных в Ливии россиян

Москва, 5 июля. Член наблюдательного совета Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что депутаты крайне обеспокоены задержанием россиян в Ливии и намерены предпринять все возможное для скорейшего освобождения сотрудников Фонда.

Ранее стало известно о задержании в Ливии Максима Шугалея и Самера Хасан Али Суэйфана. Они вели исключительно исследовательскую деятельность. На сайте Фонда защиты национальных ценностей появилась информация, что задержанные являются действующими сотрудниками фонда, которые занимались социологическими, культурологическими и политическими исследованиями.

«Подобное задержание — это абсолютная дикость. Это противоречит всем нормам международного права. Я сейчас обсуждал это с коллегами и думаю, что, если наши товарищи по фонду примут такое решение, то мы, как депутаты Госдумы, готовы выехать в Триполи для выяснения обстоятельств, немедленных переговоров и скорейшего освобождения наших товарищей, потому что мы своих не бросаем. Мы не оставим их в беде! Такого не должно быть», — заявил Виталий Милонов.

Сотрудники Фонда были задержаны еще в мае, однако информация стала доступна в СМИ только сейчас. В организации уточнили, что ранее в закрытом режиме проводили переговоры об их освобождении в целях безопасности россиян.

Россиянам до сих пор не предъявили официальные обвинения. ФЗНЦ просит представителей МИД РФ и ООН принять все меры по освобождению своих сотрудников.

Как сообщалось ранее, Федеральное агентство новостей отправляет в Ливию своих репортеров с целью выяснения всех обстоятельств задержания российских ученых. В командировку отправятся опытные журналисты, военные корреспонденты ФАН Владимир Малянов и Альгирдас Микульскис.

В настоящее время ФАН готовит документы для обеспечения легального въезда журналистов на территорию Ливии, подконтрольную властям Триполи.

Напомним, согласно отчетам, задержанные в Ливии социологи провели несколько встреч с местными старейшинами, фокус-группы и даже смогли провести интервью с сыном Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом Каддафи. При этом инспирированные США обвинения во вмешательстве в выборы являются некорректными, поскольку в стране идет гражданская война, и никакие избирательные процессы там просто невозможны.

Политологи и эксперты сходятся во мнении, что истинной причиной задержания сотрудников ФЗНЦ могла стать их встреча с сыном Каддафи.