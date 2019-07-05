Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Боевики в Сирии обстреляли три населенных пункта провинций Латакия и Хама

713
0 Оставить комментарий

Боевики в Сирии обстреляли три населенных пункта провинций Латакия и Хама

Латакия, 5 июля. Боевики в нарушение режима прекращения огня обстреляли три населенных пункта провинций Латакия и Хама, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Боевики в Идлибской зоне деэскалации вновь нарушили режим прекращения огня, действующий на всей территории Сирии. За минувшие сутки они совершили обстрелы населенных пунктов Айн-эль-Ашра, Санджека провинции Латакия и Каркад провинции Хама.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в результате осмотра освобожденных сирийских провинций и поиска оставшегося от террористов оружия силы безопасности САР и инженерные подразделения сирийской правительственной армии обнаружили склад с боеприпасами в деревне Кажал, расположенной на северо-западе Хомса. Среди обнаруженного оружия были тяжелые пулеметы и пистолеты различного калибра.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров