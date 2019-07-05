Боевики в Сирии обстреляли три населенных пункта провинций Латакия и Хама

Латакия, 5 июля. Боевики в нарушение режима прекращения огня обстреляли три населенных пункта провинций Латакия и Хама, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Боевики в Идлибской зоне деэскалации вновь нарушили режим прекращения огня, действующий на всей территории Сирии. За минувшие сутки они совершили обстрелы населенных пунктов Айн-эль-Ашра, Санджека провинции Латакия и Каркад провинции Хама.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в результате осмотра освобожденных сирийских провинций и поиска оставшегося от террористов оружия силы безопасности САР и инженерные подразделения сирийской правительственной армии обнаружили склад с боеприпасами в деревне Кажал, расположенной на северо-западе Хомса. Среди обнаруженного оружия были тяжелые пулеметы и пистолеты различного калибра.