Киев, 5 июля. Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.

«Если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров, — это огромный риск техногенной катастрофы. Потому что Украина, без преувеличения, замерзнет», — написал Коболев на своей странице в Facebook.

На данный момент, по его словам, в хранилищах находятся 13,8 миллиарда кубометров газа. Компании необходимо ежедневно закачивать по 60 миллионов кубометров, чтобы выйти на целевые показатели. При этом Коболев подчеркнул, что задержка даже на один — два дня грозит срывом графика, который будет уже не наверстать.

«Заморозить страну и проиграть новую газовую войну — считаем неприемлемым. Я готов за это решение нести персональную ответственность», — заявил глава «Нафтогаза», добавив, что компания отстрочит выплату дивидендов.

В конце июня оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил о критическом дефиците газа в подземных хранилищах. По данным компании, запасы топлива в подземных хранилищах упали до 152 миллионов кубометров. Тогда как месячная потребность в газе составляет 240 миллионов кубометров, передавал RT.

Оператор уточнил, что не смог провести 12 тендеров на закупку природного газа общим объемом 880 миллионов кубометров, так как не поступило ни одного предложения от продавцов. Такую ситуацию в компании объяснили большим долгом перед предыдущими поставщиками: 4,1 миллиарда гривен (9,8 миллиардов рублей).

Как сообщало Федеральное агентство новостей, по мнению киевского энергетического эксперта Дмитрия Марунича, нынешнее «предбанкротное» состояние главной газотранспортной компании Украины создано искусственно — в рамках непримиримого спора между уходящим правительством страны и боссами «Нафтогаза» (которые, вероятно, также вскоре покинут свои посты).

По мнению аналитика, во всей искусственно созданной газовой панике на Украине прослеживаются, во-первых, интересы руководства «Нафтогаза», во-вторых, бездеятельность этих менеджеров и, в-третьих, желание раздуть существующие проблемы до космических масштабов, вместо того чтобы их решать.