ФАН отправляет военных корреспондентов в Ливию для изучения ситуации с задержанными гражданами РФ

В связи с задержанием в Ливии сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Федеральное агентство новостей (ФАН) заявляет об отправке в Ливию своих репортеров с целью выяснения всех обстоятельств задержания и ситуации с задержанными.

В командировку отправятся опытные журналисты, военные корреспонденты ФАН Владимир Малянов и Альгирдас Микульскис.

Редакция ФАН обращается к властям Триполи с просьбой оказать содействие в обеспечении безопасной поездки наших журналистов.

В настоящее время ФАН готовит документы для обеспечения легального въезда журналистов на территорию Ливии, подконтрольную властям Триполи.

Напомним, согласно сообщению Фонда Защиты Национальных Ценностей, задержанные — граждане России, социологи, действующие сотрудники Фонда. Руководителем группы является известный социолог Максим Шугалей.

Как сообщает ФЗНЦ, социологи были задержаны еще в мае, но обнародована эта информация была только сейчас. Подчеркивается, что социологи занимались изучением и анализом информации о культурной, гуманитарной и политической обстановке в стране. Первые отчеты полевых сотрудников Фонда были опубликованы ещё 1 июля.

Согласно документам, социологи провели несколько встреч с местными старейшинами, фокус-группы и даже смогли провести интервью с сыном Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом Каддафи.

При этом обвинения со стороны местных властей во вмешательстве в выборы являются некорректными, поскольку в стране идет гражданская война, и никакие избирательные процессы там просто невозможны.

В заявлении Фонда также отмечается, что социологи не вмешивались ни в какие процессы, а только наблюдали за ситуацией в стране.

Также, согласно заявлению Фонда, в настоящее время и с момента задержания ведутся переговоры с местными властями об освобождении задержанных россиян.

Редакция ФАН и далее будет подробно информировать своих читателей о ситуации с задержанными в Ливии гражданами России.