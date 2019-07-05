Киев, 5 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов «идти по пунктам» всех минских соглашений ради установления мира в Донбассе. Он добавил, что его команда готова сделать все, что прописано в договоренностях.

Это заявление Владимир Зеленский сделал в интервью Deutsche Welle, фрагмент из которого был опубликован в русскоязычном аккаунте Twitter издания.

«Ни моя команда, ни я не подписывали этот «Минск», но мы готовы идти по пунктам всех минских договоренностей для того, чтобы наконец у нас был мир», — сказал Владимир Зеленский.

"Ни моя команда, ни я не подписывали этот "Минск", но мы готовы идти по пунктам всех минских договоренностей для того, чтобы наконец у нас был мир", - сказал президент Украины Владимир Зеленский, с которым поговорил наш корреспондент pic.twitter.com/6LFZFFAhSl — DW на русском (@dw_russian) 5 июля 2019 г.

Ранее президент Украины во время рабочей поездки в Донбасс пообещал его жителям восстановить мир и решить ряд других проблем региона. Он заявил, что в последнее время много разговоров о запрете использования русского языка в Донбассе, и продолжил свое выступление на русском. Также он добавил, что «обязательно вернет» неподконтрольные Киеву территории региона.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В ответ на это Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, позднее переименованную в «Операцию объединенных сил», против региона. По информации ООН, жертвами военной операции киевских силовиков стали более 10 тысяч человек.