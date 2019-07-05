Волонтер из Подмосковья помогает подопечным интерната сделать маленький шаг в большой мир. ФАН-ТВ

Доброволец с восьмилетним стажем Екатерина Горсткина переехала в Северную столицу по программе на один год, чтобы помогать подопечным интерната. На несколько месяцев они поселились в обычной трехкомнатной квартире, чтобы осваивать бытовые навыки для самостоятельной жизни. Объявление о наборе волонтеров Екатерина нашла случайно и теперь четыре дня в неделю приходит в дом к своей новой «семье».

Екатерина — волонтер на добровольный Социальный год, которые на три месяца переехали в обычную трехкомнатную квартиру осваивать бытовые навыки для самостоятельной жизни.

Кажется, не существует в мире места, где бы тебе были рады всегда, но в случае с Екатериной это не так. В этом доме ее всегда очень ждут, сравнивая приход волонтера с маленьким праздником. В проекте «Квартира сопровождаемого проживания» девушка-волонтер всего несколько месяцев. Для участия в проекте специально переехала из Подмосковья.

«Этот проект мной воспринимается как очень важный этап в жизни ребят. Это, пожалуй, самая лучшая среда для их развития. Когда у каждого есть свое личное пространство. У каждого есть очень плотное сопровождение. Есть наиболее полная занятость. То есть человек постоянно чем-то занят. В принципе основная жалоба от ребят, живущих в интернате, это то, что там скучно. Зачастую люди не могут себя занять, и квартира это все компенсирует», — рассказывает Екатерина Горсткина, волонтер «Перспективы».

В квартире молодые люди из Психоневрологического интерната № 3 учатся распределять обязанности по дому, готовят еду, занимаются уборкой и даже получают образование. Эти элементарные навыки помогут им адаптироваться к нормальной жизни.

Проект реализовала благотворительная общественная организация «Перспективы». Елена Солнцева работает здесь уже много лет и в проекте с самого начала. Сутки через трое она живет в квартире вместе с ребятами.

«В таком виде выключится полностью из интерната и жить самостоятельно они сталкиваются впервые. Это возможность и просто режим сменить, совершенно радикально, и получить возможность даже ответственность взять на себя во многих областях. Ты человек, теперь все зависит от тебя. Нам этого не понять, мы не замечаем, как ходим по улице, как машины вокруг едут. А тут заметно, как ребята растут. Вот сначала он просто идет, теряется, старается просто держаться рядом, потом внимательно смотрит по сторонам влево вправо. Наша жизнь полна нюансов и из мелочей состоит», — говорит Елена Солнцева, педагог социальный.

По мнению Елены, самое главное в такой квартирной жизни это то, что ее жители каждый день могут делать выбор и самостоятельно решать, что именно и когда им делать. Сегодня все вместе готовят салат оливье, чтобы приготовить нечто праздничное здесь не ждут особого дня, ведь жизнь в квартире для многих уже праздник, и он здесь царит каждый день.

«Очень много положительных моментов, то есть помимо того, что это огромное количество любви, которая на тебя просто сваливается, ты чувствуешь себя по сути как в семье. Хочется идти просто с улыбкой на работу, если не с улыбкой, то с мотивацией. Вставать утром не с мыслью, боже мой, еще один ужасный день, а создавать свою жизнь, исходя из того, что ты будешь при этом выборе счастлив», — считает Екатерина Горсткина, волонтер «Перспективы».

Сложностей в своей работе Екатерина почти не видит, ей нравится ближе узнавать других людей, помогать и понимать, что им действительно нужно. Считает себя счастливым человеком, потому что каждый день видит, как ее подопечные делают маленькие успехи и платят за это большой любовью.