Обнародован 200-летний архив Кукаринской волости, найденный в Подмосковье

Москва, 5 июля. В одном из заброшенных домов Подмосковья обнаружен 200-летний архив, содержащий в себе информацию о жизни Кукаринской волости Можайского уезда Московской губернии. Самые ранние документы датированы 1843 годом.

Телеканал «360» обнародовал архивные записи. По данным СМИ, документы обнаружил житель деревни Кукарино Владимир Воробьев в одном из заброшенных домов в 2018 году. Часть найденного архива он передал специалистам из «Можайского объединения краеведов». Как отметил представитель организации Мэлс Дехканов, самый старый найденный документ датируется 1843 годом, а самый поздний — 1916 годом.

Всего удалось собрать около 30 коробок с документами. Среди них были обнаружены паспорта, удостоверения, письма с марками и сургучными печатями, а также судебные и земельные записи, приказы и распоряжения.

Документы, найденные в заброшенном доме, показали, чем занимались жители Кукаринской волости. 15 из них были портными, 12 — чернорабочими. Четыре человека занимались столярными работами, еще четыре человека были кухарками.

Как передает RT, ранее министерство обороны России по случаю 75-й годовщины освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков обнародовало подборку документов о малоизвестных эпизодах наступления советских военнослужащих.