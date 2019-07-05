Военкор объяснил, за что задержали россиян в Ливии

Москва, 5 июля. Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал задержание в Ливии российских социологов из Фонда защиты национальных ценностей. Военкор объяснил, что подобные задержания на территории этой страны не являются редкостью.

Ранее стало известно о задержании в Ливии двух россиян, которые занимались исключительно исследованием страны. На сайте Фонда защиты национальных ценностей появилась информация, что задержанные граждане РФ являются действующими сотрудниками Фонда, которые занимались социологическими, культурологическими и политическими исследованиями.

Коц в интервью iReactor рассказал, что неоднократно освещал ситуацию в Ливии с места событий. По его словам, задержания иностранцев там далеко не редкость. Военкор сообщил, что и сам оказался в ливийской тюрьме по обвинению в «шпионаже», причем в пользу того же Каддафи.

Коц подчеркнул, что «в Ливии немного нужно сделать, чтобы тебя приняли за шпиона и посадили в тюрьму». В 2011 году его обвинили в шпионаже в пользу Каддафи. Второй случай произошел два месяца назад «из-за одного неосторожного случая в районе боевых действий». Дальнейшую работу в Ливии Коцу и его команде запретили.

«Поэтому действительно, чтобы тебя приняли за шпиона в Ливии, особого ума не надо», — отметил военкор.

Корреспондент добавил, что задержание россиян действительно может быть связано с беседой с Сейфом аль-Исламом Каддафи.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в комментарии Федеральному агентству новостей заявил ранее, что социологи находились на территории Ливии по согласованию с представителями местных властей. Обвинения во вмешательстве во внутренние дела страны он назвал «полным абсурдом».

«Это недоразумение и, надеюсь, их скоро отпустят», — заявил Малькевич.

В организации подчеркнули, что, по сути, социологи Фонда участвовали в гуманитарной миссии. Арест сотрудников стал неожиданностью для Фонда. Кроме того, выяснить, где находились задержанные, было сложно. В Фонде добавили: были подозрения, что социологов украли с целью выкупа.

Однако позже выяснилось, что сотрудников ФЗНЦ арестовали власти Правительства национального согласия (ПНС), которое базируется в Триполи и признано ООН. Среди задержанных в Ливии — известный социолог и руководитель полевой исследовательской группы фонда Максим Шугалей.