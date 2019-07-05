Малькевич: Переговоры об освобождении россиян в Ливии не предавали огласке ради их безопасности

Москва, 5 июля. Задержание сотрудников Фонда защиты национальных ценностей в Ливии и ход переговоров с местными властями не предавались огласке в интересах задержанных — руководителя группы ученых Максима Шугалея и переводчика Самера Хасана. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал глава Фонда Александр Малькевич.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) были задержаны в Ливии в доме, арендованном для проживания на время проведения социологических исследований, с этого момента ведутся переговоры с властями Переходного национального совета (ПНС).

По словам Малькевича, россияне были задержаны в Триполи еще в мае. Сотрудники Фонда изучали и анализировали информацию о гуманитарной, культурной и политической обстановке в североафриканском государстве.

Малькевич подчеркнул, что Фонд начал вести переговоры с ПНС сразу после задержания граждан РФ. Процесс был не публичным, что диктовалось условиями ливийской стороны. Установленное ими правило выполнялось для безопасности сотрудников Фонда и для того, чтобы ситуация скорее разрешилась и их освободили из-под стражи.

«Переговоры велись, но информацию мы не обнародовали, такими были условия местной стороны, и условие это выполнялось ради безопасности Шугалея и его коллеги», — пояснил Малькевич.

Однако информация о задержании руководителя полевой исследовательской группы ФЗНЦ Максима Шугалея и переводчика Самера Хасана Али тем не менее просочилась в СМИ, констатировал собеседник агентства.

Он уточнил, что условия содержания россиян, насколько известно Фонду, нормальные.

«С МИД РФ ведется диалог по данной ситуации», — добавил глава Фонда.

Напомним, задержанные в Ливии россияне, согласно заявлению ФЗНЦ, наблюдали за ситуацией в стране, изучая культурную, гуманитарную и политическую обстановку. Представители Фонда уточнили, что никаких обвинений им до сих пор предъявлено не было.

Первый отчет социологов был опубликован 1 июля. Согласно документам, они провели несколько встреч с местными старейшинами и даже смогли взять интервью у Саифа аль-Ислама Каддафи — сына бывшего президента страны Муаммара Каддафи.

Ряд экспертов связал задержание социологов с этой встречей. Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа, генеральная прокуратура ПНС, которая, как сообщали СМИ, ответственна за задержание россиян, — политический противник сына бывшего президента страны.

Малькевич ранее подчеркнул, что сотрудников Фонда могли задержать в Ливии по запросу США. Ученые из РФ, работающие за границей, вызывают «зубовный скрежет» у Запада, отметил он.