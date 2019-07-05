Установлены личности погибших в ЧП с катамараном в Черном море

Москва, 5 июля. Установлены личности двоих погибших при ЧП с катамараном в акватории Черного моря, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Согласно последним данным, в результате опрокидывания катера погибли два человека: Анна Ш., 1985 года рождения, из Белгорода и Светлана А., 1977 года рождения, из Мордовии.

Как сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, инцидент произошел в пятницу в 17.50 в поселке Джубга Туапсинского района в ста метрах от берега. По неизвестным пока причинам прогулочный катер перевернулся. Сейчас следователи уточняют, сколько точно на катере было отдыхающих в момент ЧП.

По факту опрокидывания судна проводится доследственная проверка.