День семьи, любви и верности 2019: когда отмечается, Петр и Феврония, народные приметы

В начале июля в России отмечается относительно новый, но очень популярный праздник — День семьи, любви и верности. Праздник приурочен к православному поминовению святых Петра и Февронии.

Когда отмечается День семьи, любви и верности

Русская православная церковь поминает святых Петра и Февронию 8 июля, в этот день также отмечается День семьи, любви и верности. Как правило, основные торжества проводятся в ближайшие к восьмому июля выходные. В 2019 году основные праздничные мероприятия будут проходить три дня — с 6 по 8 июля включительно. Подробнее о том, какую праздничную программу подготовили к этому дню, читайте в материале Федерального агентства новостей.

История Петра и Февронии

Святых Петра и Февронию, канонизированных в XIX веке, церковь чтит как покровителей семьи и брака. Их житие составляет знаменитую «Повесть о Петре и Февронии Муромских». В жизнеописании, вероятно, идет речь о реально существовавших людях: Муромском князе Давыде Юрьевиче и его супруге княгине Ефросинии. Давыд Юрьевич княжил в Муроме с 1205 по 1228 годы, у них с Ефросинией было трое детей. Конец жизни князь и княгиня муромские провели в монастырях под именами Петр и Феврония. Они скончались в один день и впоследствии были похоронены рядом.

Повесть о Петре и Февронии довольно затейлива, это произведение толкуют по-разному. Подробнее с его непростым содержанием можно ознакомиться на сайте, посвященном этим святым, а также на портале «Православие и мир». Но, как бы ни толковали это произведение, главное в нем — это любовь и верность, которые оказались сильнее предрассудков, болезней и даже смерти.

День Петра и Февронии в славянской традиции

Петру и Февронии на Руси молились о семейном счастье и о рождении здоровых детей. Примерно с этого дня начинался летне-осенний период свадеб, однако венчаться было еще рано: нужно было дождаться окончания Петрова поста (который заканчивается 11 июля). Однако как в старину, так и сейчас считается, что именно на Петра и Февронию заключаются самые крепкие и счастливые браки.

В начале июля как раз в день этих святых на Руси было принято начинать первый покос. (Пробный покос делали на Аграфену Купальницу, то есть 5 июля).

Кроме того, это время, когда можно безбоязненно купаться, поскольку водяная нечисть уже крепко спит на дне водоемов (см. обряды и поверья на Ивана Купалу). А вот нечистая сила, которая бродит по земле, на Петра и Февронию, по поверью, набирала основную силу. Поэтому считалось, что 8 июля нужно соблюдать особую осторожность, отправляясь в леса и в поля.

Поверье связано с тем, что в это время все, что растет на земле, входит в полную силу. А поскольку история Петра и Февронии содержит эпизод борьбы с ядовитым змеем, на Руси верили, что именно 8 июля — день ведьм, оборотней, колдунов, домовых, лесовиков и прочей нечисти, гуляющей по земле, лесам и полям.

День Петра и Февронии — это самая макушка лета, с этого времени отсчитывалось еще сорок жарких дней.

День семьи, любви и верности: история праздника

Праздник День семьи, любви и верности появился в России в 2008 году. В марте 2008 года Совет Федерации одобрил учреждение нового государственного праздника, который первоначально назывался «Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья», а потом получил нынешнее название. У праздника есть свой символ — ромашка.

Хотя День семьи имеет православные корни, он отмечается всеми конфессиями, а также людьми, равнодушными к религии. Это подтверждается тем, что 8 июля и ближайшие к этому дню выходные чрезвычайно популярны для организации свадебных торжеств.

Также в этот день лучшие российские семьи, в первую очередь многодетные, награждаются почетной медалью «За любовь и верность». Награждение как правило проводится в Кремле.