Добровольцы акции «Вода России» очистили берега Байкала

В мае на берегах легендарного озера Байкал прошли экологические мероприятия волонтеров всероссийской акции «Вода России».

В преддверии лета участники акции, в том числе студенты Бурятии, совместно с госинспекторами привели в порядок берега Байкала на территории зоны отдыха и государственного природного биосферного заповедника «Энхалукский». Под лозунгом «Мечта моя, чистый Байкал!» добровольцы не только собрали бытовой мусор, но и подготовили к летнему сезону 16 оборудованных рекреационных мест.

«В этом году, помимо прочего, у добровольцев акции «Вода России» стоит амбициозная и непростая цель — уборка 1500 км берегов наших уникальных водных объектов. Но учитывая опыт прошлых лет и то, как сильно выросло наше экодвижение, я уверен, что общими усилиями мы ее достигнем», — отметил директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Сергей Коскин.

Напомним, всероссийская акция по уборке берегов водоемов «Вода России» шестой год проводится министерством природных ресурсов в рамках федеральной целевой программы «Вода России». Год от года растет география и охват участников: в 2017 году 1,5 млн россиян очистили 10 тысяч водоемов в 80 регионах страны; в 2018 году на берега рек и озер вышли уже 1,8 млн человек в 85 регионах страны. Стать участником или организатором локального мероприятия акции может любой желающий, зарегистрировавшись на портале чистыеберега.рф.