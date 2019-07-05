Федор Конюхов вылетел в Крым на уникальном солнечном самолете

Москва, 5 июля. Знаменитый путешественник Федор Конюхов проводит тестовый перелет из Москвы в Крым на самолете, работающем от солнечной энергии, сообщается на его официальном сайте.

На этот раз путешественник будет не один: вместе с ним перелет совершает президент федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский, передает ForPost. Экипаж взлетел рано утром в пятницу с московского аэродрома «Северка» и должен приземлиться на аэродроме в Евпатории. При хороших погодных условиях перелет займет один световой день.

Летательный аппарат, на котором отправились в путешествие Конюхов и Рябчинский, уникальный. Воздушное судно «Летающая Лаборатория» оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Размах крыла составляет 25 метров, при этом самолет весит всего 900 килограмм. Во время полета Конюхов испытает работу солнечных модулей.

Вечером в штатном режиме завершился первый этап перелета. Конюхов и Рябчинский, преодолевшие путь в 1 340 км, переночуют на Гостагаевском аэродроме в Краснодарском крае, а рано утром продолжат свой путь, сообщал телеканал «360».

Через два года Конюхов планирует совершить одиночный беспосадочный перелет вокруг света на энергии солнца.

В мае, как сообщал RT, президент РФ Владимир Путин поздравил Конюхова с окончанием кругосветного путешествия на весельной лодке в Южном полушарии. Российский лидер отметил стойкость и мужество путешественника в борьбе с океанской стихией, которые приводят в восхищение миллионы людей.

Конюхов стал первым человеком в мире, который переплыл южную часть Тихого океана из Новой Зеландии до Чили на весельной лодке. Как сообщала «Газета.ру», он пересек финишную черту 9 мая. Конюхов плыл на лодке «Акрос» 154 дня 13 часов и 37 минут. Рекорд был зафиксирован Обществом океанских гребцов.