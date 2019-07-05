Фонд защиты национальных ценностей сделал заявление в связи с задержанием россиян в Ливии

Москва, 5 июля. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей находились в Ливии по согласованию с представителями местных властей. Об этом говорится в заявлении организации.

«Обвинение во вмешательстве является полным абсурдом. Мы надеемся, что это недоразумение в ближайшее время будет исчерпано и наших коллег отпустят», — говорится в заявлении.

В ФЗНЦ также рассказали, чем занимались его сотрудники в Ливии. В заявлении отмечается, что проект по изучению общественного мнения в этой стране был запущен в начале 2019 года.

Социологическое исследование включало в себя три этапа. Первый — кабинетное исследование, в которое входил анализ документов, контента СМИ и социальных сетей. На втором этапе проводились опросы, фокус-группы, а также глубинные полустандартизированные интервью. На третьем этапе исследования сотрудники фонда проводили экспертные интервью с ключевыми политическими акторами Ливии. В число опрошенных экспертов вошли первые лица страны, представители различных социальных групп, политических и религиозных течений. Сотрудникам Фонда также удалось провести интервью с Саифом аль-Исламом Каддафи — сыном Муаммара Каддафи.

«В ходе исследования выяснилось, что в российских социологах видят возможность рассказать всему миру о реальном положении дел в стране», — говорится в заявлении фонда.

В организации отметили, что отношение к России в Ливии, в целом, является положительным. Опрошенные сотрудниками Фонда эксперты выразили желание ознакомиться с результатами исследования.

«Эксперты говорили, что эти исследования позволят им лучше понять всех участников политического конфликта в Ливии, найти точки соприкосновения. На наших коллег, как на исследователей, эксперты возлагали большие надежды, что их мнение будет услышано, начнется реальный диалог», — рассказали в ФЗНЦ.

В организации подчеркнули, что, по сути, социологи Фонда участвовали в гуманитарной миссии. Арест сотрудников стал неожиданностью для Фонда. Кроме того, выяснить, где находились задержанные, было сложно. В Фонде добавили: были подозрения, что социологов украли с целью выкупа.

Однако позже выяснилось, что сотрудников ФЗНЦ арестовали власти Правительства национального согласия (ПНС), которое базируется в Триполи и признано ООН.

«Мы просим выпустить наших коллег. Нам говорили, что их вот-вот выпустят. Фонд защиты национальных ценностей считает, что это недоразумение, и их выпустят, как и обещали. Мы даже не знаем, в чем их обвиняют. Никакого вмешательства в выборы не было, да и быть не могло», — говорится в заявлении организации.

В документе Фонд также обращается к участникам процесса примирения в Ливии. В заявлении подчеркивается, что социологические исследования не являются преступлением.

«Мы просим представителей МИД РФ и ООН принять все меры по освобождению сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, задержанных в Ливии», — подытожили в Фонде.

Ранее МИД РФ сообщил, что проверяет информацию о задержании сотрудников Фонда защиты национальных ценностей в Ливии.

Глава Фонда Александр Малькевич сообщил, что среди задержанных в Ливии — известный социолог и руководитель полевой исследовательской группы фонда Максим Шугалей. Он подчеркнул, что сотрудники исследовательской группы занимались исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа предположил, что сотрудников Фонда защиты национальных ценностей задержали в Ливии, вероятнее всего, из-за их встречи с Саифом аль-Исламом Каддафи.