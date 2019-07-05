Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Законопроект о цифровом профиле внесли в Госдуму

45
0 Оставить комментарий

Законопроект о цифровом профиле внесли в Госдуму

Москва, 5 июля. Сенаторы внесли в Госдуму РФ законопроект о цифровом профиле и электронной подписи.

Как передает «Парламентская газета», авторами документа выступили сенаторы Владимир Кравченко, Любовь Глебова, Михаил Пономарев. Главная цель законопроекта заключается в том, чтобы установить правила и подходы к регулированию вопросов, связанных с дистанционной идентификацией и аутентификацией граждан.

Сенаторы заявили, что в российское законодательство необходимо ввести понятия идентификации, аутентификации, цифрового профиля. Кроме того, правительство РФ предлагают наделить полномочиями по получению и предоставлению сведений с использованием цифрового профиля. 

Авторы инициативы считают, что нужно разработать единое требование к электронной подписи, формироваться которая будет с использованием средств криптографической защиты информации.

Отмечается, что законопроекты разработаны в целях реализации государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что руководитель Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов в рамках Ялтинского международного экономического форума рассказал о сложностях замены электронной подписи на отпечаток пальца. По его словам, к этому вопросу необходимо подходить комплексно.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров