Законопроект о цифровом профиле внесли в Госдуму

Москва, 5 июля. Сенаторы внесли в Госдуму РФ законопроект о цифровом профиле и электронной подписи.

Как передает «Парламентская газета», авторами документа выступили сенаторы Владимир Кравченко, Любовь Глебова, Михаил Пономарев. Главная цель законопроекта заключается в том, чтобы установить правила и подходы к регулированию вопросов, связанных с дистанционной идентификацией и аутентификацией граждан.

Сенаторы заявили, что в российское законодательство необходимо ввести понятия идентификации, аутентификации, цифрового профиля. Кроме того, правительство РФ предлагают наделить полномочиями по получению и предоставлению сведений с использованием цифрового профиля.

Авторы инициативы считают, что нужно разработать единое требование к электронной подписи, формироваться которая будет с использованием средств криптографической защиты информации.

Отмечается, что законопроекты разработаны в целях реализации государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что руководитель Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов в рамках Ялтинского международного экономического форума рассказал о сложностях замены электронной подписи на отпечаток пальца. По его словам, к этому вопросу необходимо подходить комплексно.