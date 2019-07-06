Сирия, 6 июля. Взрыв автомобиля произошел в Турции вблизи границы с Идлибом. Боевики сформировали новую группировку на западе Алеппо. Джихадисты «Файлак Аш-Шам» задержали курдских радикалов в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали укрепления боевиков в западной части Алеппо; ударили по позициям исламистов на юге Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: понесла потери под огнем сил САР в Северной Хаме.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ у поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре; обвиняется в организации взрывов в Ракке.

«Шабаб Аш-Шам»: предприняла вылазку на позиции САА в Алеппо.

«Файлак Аш-Шам»: обнаружила «спящую ячейку» курдов и тайник с вооружением в кантоне Африн.

Курды: задержали 14 человек на востоке от Дейр-эз-Зора; заявили об убийстве порядка 20 солдат ВС Турции и их союзников на севере Алеппо; арестовали трех медработников в Хасаке; усилили меры безопасности в лагере «Аль-Хол»; возобновили принудительную мобилизацию в Хасаке.

Соединенные Штаты: провели вылеты на западе Ирака вблизи границы с Дейр-эз-Зором.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки стало известно о формировании новой антиправительственной группировки, получившей название «Шабаб Аш-Шам». Боевики, действующие в ее составе, уже предприняли вылазку на окраинах административного центра провинции, установив взрывное устройство на мотоцикле, припаркованном у блокпоста Сирийской арабской армии (САА) в районе Аль-Мукамбо. Позднее исламисты заявляли о потерях сил САР в живой силе, тем не менее, официального подтверждения данная информация не получила.

Со своей стороны правительственные силы задействовали артиллерию и авиацию для атак позиций радикалов на западе Алеппо. По данным новостного портала Masar Press Agency, сирийские ВВС осуществили боевые вылеты недалеко от населенного пункта Аль-Бавабия, тогда как военные САА провели артобстрелы укрепрайонов боевиков вблизи деревни Кафр-Даэль. Никаких данных о нанесенном исламистам уроне все еще не поступало.

Курды продолжили подпольную деятельность в зонах контроля поддерживаемых Турцией группировок. Согласно информации новостного агентства Fars News, как минимум 20 солдат турецкой армии и радикалов союзных ей бандгрупп были убиты в результате нападений Отрядов народной самообороны (YPG) в кантоне Африн и на близлежащей территории. Кроме того, курды заявляли об уничтожении нескольких единиц военной техники протурецких боевиков. В свою очередь последние утверждают, что обнаружили в Африне схрон с вооружением курдских радикалов, а также задержали нескольких членов YPG. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (XXVII27), хранилище было найдено джихадистами «Файлак Аш-Шам».

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне в провинции вновь отмечались вылазки террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ), действующих в составе «спящих ячеек». Джихадисты подозреваются в организации взрыва в районе месторождения Аль-Омар, о последствиях которого до сих пор ничего неизвестно. Также боевики террористической группировки обвинялись в убийстве одного из бойцов «Демократических сил Сирии»**** (SDF), тело которого было найдено в районе нефтяного поля Аль-Эзба к востоку от Дейр-эз-Зора. Агентство новостей Al Manar News передавало, что незадолго до того, как был обнаружен труп, в данной местности прошли рейды SDF, в ходе которых были арестованы 14 местных жителей, безосновательно обвиненных в пособничестве ИГИЛ1.

Согласно информации военного источника в сети Twitter (JulianRoepcke), недалеко от города Абу-Кемаль, расположенного вблизи сирийско-иракской границы, был замечен американский военный самолет.

Провинция Идлиб

На юге провинции на протяжении всего дня фиксировались боевые вылеты сирийских ВВС. Согласно информации военного источника в сети Twitter (thiqanewsagency), авиаударам подверглись зоны дислокации исламистов в районе населенных пунктов Ракайя, Кафр-Небель, Маарет Хурма, Хасс, Баскала и Бсейде. Также здесь работали ВКС РФ, атаковавшие укрепления джихадистов на подступах к городам Сахьян, Хиш и Хан Шейхун. Сведений о нанесенном радикалам уроне все еще не поступало.

В 13.00 прогремел взрыв в приграничном с Идлибом районе Турции. По сведениям информационного агентства Turkiye Gazetesi, в турецкой провинции Хатай в городе Рейханлы детонировал автомобиль, что привело к гибели трех и ранению еще двух человек. Согласно заявлению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, произошедшее может являться результатом террористической деятельности. Расследование, направленное на установление причин взрыва, все еще продолжается. Позднее у границы с Сирией был замечен турецкий дрон, выполнявший разведывательную миссию, передавал Twitter-канал (GDarkconrad).

Во второй половине дня поступила информация о результатах одной из вылазок сотрудников сирийских спецслужб на оккупированной исламистами территории, предпринятой несколько дней назад. По данным интернет-портала South Front, военнослужащие сил САР подорвали склад с вооружением джихадистов вблизи города Аль-Арбаин.

Провинция Ракка

В течение дня несколько взрывов произошли в Ракке. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (NotWoofers), сперва детонировала шумовая граната у одного из опорных пунктов курдской «милиции» в административном центре провинции. Позднее поступали данные другом взрыве в Ракке и активации СВУ в городе Ат-Табка. Последние два взрыва привели к ранению одного из мирных жителей и ряда бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF). В установке бомб подозреваются джихадисты подпольных ячеек «Исламского государства».

Провинция Хама

Не прекращались столкновения на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и джихадистов вооруженной оппозиции в серной части региона. Согласно информации новостного агентства SANA News, в ответ на новые провокационные обстрелы радикалов артиллерия правительственных сил открыла огонь по зонам их дислокации в районе городов Аз-Залакият и Аль-Латамина. Под ударом сил САР были ликвидированы или получили ранения не менее десяти джихадистов формирований «Джебхат Ан-Нусра»1*** (запрещена в РФ) и «Катаиб Аль-Изза». Также боевики понесли потери в военной технике.

Поступали данные о стычках на северо-западе провинции в районе населенного пункта Джуббейн, где под огнем военнослужащих САА была уничтожена бронемашина вместе с группой исламистов.

Позднее военный источник (jisrtv) в Twitter сообщал о перестрелках недалеко от Мурека. Поддержку армии Башара Асада оказывали ВКС России, осуществлявшие боевые вылеты вблизи поселения Каркур. Точечные авиаудары российских ВКС пришлись по расположениям боевиков, неоднократно открывавших огонь по городу Джурин.

Провинция Хасака

Вновь состоялись аресты в административном центре региона. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), члены так называемой милиции «Асайиш» задержали трех врачей одного из медицинских центров в Хасаке по обвинению в краже медпрепаратов.

Между тем в лагере «Аль-Хол», контролируемом курдами, были усилены меры безопасности, о чем заявлял Twitter-канал (intelsegglobal). Отмечалось, что это произошло после вооруженного нападения одной из жен боевиков «Исламского государства», которые содержатся в пункте временного размещения вместе с беженцами из числа мирного населения.

Во второй половине дня стало известно о новых арестах сирийцев с целью насильственной вербовки. Согласно данным новостного портала Al Manar News, 19 гражданских лиц были направлены на принудительное обучение в курдские тренировочные лагеря, после того как были задержаны на въезде в Хасаку.

1 Организация запрещена на территории РФ.