Жириновский прямо призывал войти в органы власти Петербурга, заявил Капитанов

Санкт-Петербург, 5 июля. Председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов рассказал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский прямо говорил однопартийцам войти в органы власти Северной столицы. Подробности своего перехода в Смольный Капитанов рассказал в интервью пресс-секретарю главы Санкт-Петербурга Инне Карпушиной.

Видеозапись была опубликована в telegram-канале «Барышня в Смольном».

Капитанов рассказал, почему принял предложение главы Петербурга Александра Беглова возглавить комитет по межнациональным отношениям.

«Внутренне я был готов к тому, что мы будем рано или поздно в исполнительной власти. С Бегловым мы не договаривались об этом (о назначении. — Прим. ред.), и это, мне кажется, было очевидным», — сказал Олег Капитанов.

Он рассказал, что планировал продолжить участие в избирательной гонке после своего назначения. Однако добрать необходимое число подписей для регистрации в избиркоме ему не удалось.

Олег Капитанов рассказал, что когда принимал предложение главы города перейти в Смольный, «не думал ни о каких ссорах» с ЛДПР. Он отметил, что его поступок идет на пользу партии, и она «должна это оценить».

Однако Жириновский потребовал от Капитанова отказаться от назначения главой комитета Смольного и продолжить предвыборную борьбу. Кроме того, сын Жириновского — вице-спикер Госдумы и функционер ЛДПР Игорь Лебедев назвал отказ от борьбы за губернаторское кресло «политическим фарсом».

Олег Капитанов назвал такую реакцию неожиданной. Он отметил, что «не предавал ни партию, ни Владимира Вольфовича». Ему, напротив, казалось, что он поступает в соответствии с пожеланиями лидера ЛДПР.

«Владимир Вольфович как раз перед заседанием правительства, за день до этого, на видеоконференции внутрипартийной говорил, что было бы неплохо, если в Санкт-Петербурге сможем занять место либо вице-губернатора, либо члена правительства, либо оказаться в Смольном. Это были его слова, которые также есть на видео, и мне кажется, тут все очевидно. Я сделал тот шаг, который мне, можно сказать, руководитель партии и дал возможность [сделать]», — рассказал Олег Капитанов.

Он отметил, что в принятом им решении плюсов больше, чем минусов. Капитанов подчеркнул, что готов работать на будущее Петербурга, и понимает, что за каждое свое решение несет колоссальную ответственность перед жителями и руководством города.

Напомним, Олег Капитанов планировал бороться за губернаторский пост на выборах в Петербурге, которые состоятся осенью 2019 года. Однако позже, думая о благе родного города и трезво оценивая свои силы, он принял решение отказаться от участия в выборах. Капитанов принял предложение Беглова войти в команду Смольного в качестве главы комитета по межнациональным отношениям. Депутат Госдумы Виталий Милонов написал открытое письмо руководству ЛДПР, в котором посоветовал партии прекратить искать виноватых в решении Олега Капитанова.