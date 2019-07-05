Фонд защиты национальных ценностей выступил на фестивале «Добрые люди» в Москве. ФАН-ТВ

Фонд защиты национальных ценностей принял участие на фестивале «Добрые люди», который проходит в Парке Горького. На мероприятии можно будет познакомиться с результатами работы гражданского общества по решению важнейших социальных проблем.

В течение всех дней фестиваля будет проходить большая ярмарка проектов — все желающие смогут лично пообщаться с представителями успешно работающих благотворительных и общественных фондов и с авторами социальных проектов. Каждый день фестиваля посвящен определенной теме. 5 июля — день межнационального мира и согласия. Фонд защиты национальных ценностей — некоммерческая организация, деятельность которой направлена на изучение мирового опыта, защиту свободы слова и представителей СМИ по всему миру, взаимодействие с международными организациями.

«Мы занимаемся защитой свободы слова наших журналистов за границей. Фонд собирал деньги также на помощь нашим российским людям, которые попали в беду за границей. Также мы стараемся сделать так, чтобы люди сохранили историю России и, соответственно, историческую культуру. Цель участия в данном фестивале — привлечь людей к нашей работе, найти единомышленников, которые будут с нами в дальнейшем работать, помогать нам, находить, возможно, какие-то новые темы, идеи, чтобы нам в дальнейшем развиваться»,— говорит Анастасия Харченко, сотрудник Фонда национальных ценностей.

Фестиваль пройдет до 7 июля, в его рамках пройдут благотворительные концерты, конкурсы, квесты, будут демонстрироваться документальные фильмы.

