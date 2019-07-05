Сирия, 5 июля. 500 беженцев покинули лагерь «Эр-Рукбан» на юге Хомса. 1685 гражданских лиц вернулись в Сирию за 24 часа. Боевик ИГ1, находившийся в розыске, был задержан в провинции Салах Эд-Дин в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подорвали склад с боеприпасами исламистов вблизи населенного пункта Аль-Арбаин на юге Идлиба.

Курды: обстреляли город Мареа на севере Алеппо, есть жертвы среди мирных жителей.

ВС Ирака: задержали разыскиваемого террориста ИГ в провинции Салах Эд-Дин.

Провинция Алеппо

Информационный портал Baladi Network сообщает о том, что в северной части Алеппо вновь фиксируются столкновения между курдскими вооруженными формированиями и боевиками исламистских бандгрупп. Противники обмениваются ударами недалеко от города Тель-Рифат. По неподтвержденной информации источников, подконтрольных вооруженной оппозиции, инициаторами начала вооруженного противостояния выступили «Демократические силы Сирии»**** (SDF), которые обстреляли жилые кварталы города Мареа, что привело к жертвам среди местных жителей. Более подробные сведения в настоящий момент уточняются.

Провинция Хомс

Российский Центр по примирению враждующих сторон опубликовал сведения о выводе новой партии беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», находящегося на оккупированной Соединенными Штатами территории на юге провинции. Порядка 500 перемещенных лиц вышли через гуманитарный коридор «Джлеб», созданный при посредничестве РФ. В скором времени прибывшие сирийцы будут расселены в центрах временного проживания и обеспечены всем необходимым, однако уже сейчас нуждающиеся получили пропитание и медицинскую помощь. Напомним, в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация, которая усугубляется тем, что на его территории свободно действуют боевики различных антиправительственных формирований, многие из которых до сих пор спонсируются Соединенными Штатами. Более того, неоднократно поступали сообщения об убийстве исламистами тех, кто изъявлял желание покинуть «Эр-Рукбан».

Провинция Даръа

Появились новые сведения о числе беженцев, вернувшихся в Сирийскую Арабскую Республику (САР) с территории иностранных государств за последние сутки. В соответствии с данными информационного бюллетеня ЦПВС, из Ливана в Дамаск через погранпереходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» прибыли 412 сирийцев, тогда как из Иордании в Даръа через контрольно-пропускной пункт «Насиб» перешли 1273 человека, преимущественно женщин и детей. Таким образом, за последние 24 часа в САР вернулись 1685 гражданских лиц. Как известно, увеличению потока возвращающихся беженцев способствовала полная зачистка юго-западных сирийских провинций Даръа и Эль-Кунейтра, которые перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) практически год назад.

Провинция Идлиб

Информационный портал South Front сообщает о том, что сотрудники спецслужб Сирийской арабской армии (САА) подорвали склад с боеприпасами исламистов вооруженной оппозиции в районе населенного пункта Аль-Арбаин на юге Идлиба. Отмечается, что операция была проведена еще два дня назад, тогда как оппозиционные СМИ не заявляли о потерях в этом районе. Отмечается, что сирийская разведка продолжает работу в зонах контроля исламистов. Напомним, в начале прошлого месяца боевики террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», занимающие данные территории, казнили семь гражданских лиц, обвинив их в шпионаже в пользу сирийской армии. Однако никаких доказательств причастности убитых к САА представлено не было.

Между тем российская авиация продолжает осуществлять боевые вылеты на юге провинции. Согласно информации Twitter-канала (baladinetwork), самолеты ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам боевиков террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, недалеко от города Кафр Саджна. Сведения о возможных потерях радикалов в живой силе или технике пока уточняются.

Ирак

Агентство новостей Iraqi News сообщает о том, что в городе Самарра в провинции Салах Эд-Дин был задержан один из бывших террористов «Исламского государства»1, находившийся в розыске. Сотрудникам федеральной полиции Ирака удалось арестовать боевика во время спецоперации, направленной на поиск и уничтожение так называемых спящих ячеек террористической группировки. Подозреваемого опознали после обыска, в ходе которого были обнаружены три пакета с наркотиками. Напомним, о полном уничтожении ИГИЛ1 в стране как квазиобразования было объявлено в конце 2017 года, однако подпольные группы ИГИЛ все еще представляют угрозу для стабилизации обстановки в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.