На Украине полным ходом идет подготовка к внеочередным парламентским выборам. Согласно свежим данным группы «Рейтинг», на проход в законодательный орган нового созыва могут рассчитывать пять политических сил. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Безоговорочное лидерство сохраняет «Слуга народа». Уровень поддержки партии президента Украины Владимира Зеленского превышает 30% от общего числа респондентов. «Оппозиционная платформа» во главе с Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем получает 10% голосов.

На третью позицию вырвалась «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Команда экс-президента Украины заметно укрепила свои позиции в сравнении с предыдущими замерами.

Проходной барьер также преодолевают «Голос» рок-музыканта Святослава Вакарчука и «Батькивщина» непотопляемой Юлии Тимошенко.

Политические силы с более низким рейтингом не спешат сдаваться. Среди самых заметных фигур — блогер Анатолий Шарий, создавший и возглавивший партию своего имени. Вокруг регистрации журналиста развернулась нешуточная борьба. Противники настаивают, что он не проживал на Украине на протяжении последних пяти лет. Это обстоятельство исключает возможность участия в парламентских выборах. Сам Шарий неоднократно утверждал, что покинул страну из-за политических преследований и действительно проживает в Европе.

Тем не менее Верховный суд счел его участие в выборах возможным. По мнению служителей Фемиды, заявители не обосновали свои доводы убедительными доказательствами. Несмотря на решение высшей судебной инстанции, ЦИК снова снял Шария с участия в парламентской гонке.

«Судом не было учтено ни письмо ГПУ, ни наши доводы. Доказательства признаны ненадлежащими», — посетовала секретарь органа Наталья Бернацкая на своей странице в социальной сети Facebook.

Такой шаг, безусловно, выражает неуважение руководства ЦИК к закону и судебной системе. Однако спикер Рады Андрей Парубий радуется этому событию как малое дитя.

«Поздравляю! Победа! ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария! После моего утреннего публичного обращения в правоохранительные органы, они же предоставили документы, которые позволили ЦИК отменить регистрацию Клюева и Шария», — написал на Facebook глава украинского парламента.

Между тем, Шарий организовал по всей стране массовые выступления своих сторонников, вооружившихся красными шариками. В «патриотическом» лагере этот символ вызвал нескрываемое раздражение. Ни в чем не повинные шарики беспощадно уничтожаются «патриотами».

Единомышленники Шария нередко подвергаются нападениям. Примечательно, что экс-президент Украины Петр Порошенко лично похвалил людей, ставших на путь физического насилия в отношении политических оппонентов.

Cтрадают и неугодные журналисты. 2 июля на митинге в поддержку Порошенко был избит журналист «Страны» Владислав Бовтрук. Редакции издания удалось установить личность нападавшего. Как выяснилось, журналиста бил Алексей Цымбалюк. Этот человек известен как лжеубийца Аркадия Бабченко в рамках «спецоперации», опозорившей Украину перед всем миром.

Тогда киевские власти инсценировали смерть «журналиста без посредников» (попрошайки) Бабченко, чтобы разоблачить российскую «агентурную сеть». День спустя глава СБУ Василий Грицак созвал специальный брифинг, в ходе которого миру был явлен «убиенный» гражданин. Западные партнеры встретили новость с недоумением. Украину обвинили в создании фейков на государственном уровне.

Чтобы как-то оправдать свои нелепые действия, в Киеве придумали так называемый «список Бабченко». В него вошли несколько десятков политиков, журналистов и общественных деятелей, которым якобы было суждено пасть жертвой «кровавого Кремля», если бы не доблестные правоохранители. Люди с мало-мальски критичным мышлением от души посмеялись над этим «документом».

Теперь же Цымбалюк взял на себя новую, не менее грязную роль. Он набросился с кулаками на представителя СМИ. Заместитель главного редактора издания «Страна» Светлана Крюкова отмечает, что полиция не проявляет никакого энтузиазма в расследовании инцидента. Уголовное производство открыто, но следственные действия не проводится. Журналист отметила и неуместную пассивность государственных мужей.

«Спустя сутки Глава комитета по свободе слова, президент и кто угодно из органов власти не прокомментировали нападение на нашего журналиста. Между тем на фото — коммент напавшего Цымбалюка, а также его друга, характеризующие отношение к происшествию уже после инцидента», — пишет Крюкова на своем Facebook.

Еще одним возмутителем спокойствия стал бывший президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили. Его «Рух новых сил» включили в бюллетень без жеребьевки, что является безусловным нарушением избирательного законодательства. Суд постановил провести новую жеребьевку. В ЦИК заявили об угрозе срыва выборов.

«Шестой апелляционный административный суд принял решение о пережеребьевке. На сегодняшний момент напечатано фактически 5 млн 200 бюллетеней. Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты принятого решения, но я вам сообщаю, что это акция направлена на срыв выборов», — отметила руководитель ЦИК Татьяна Слипачук.

Она заверила, что ведомство подготовит и подаст апелляционную жалобу. В схожем ключе высказался и глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков. По его словам, в бюджете не предусмотрены затраты на изготовление новых бюллетеней.

Между тем, аргументация ЦИК и Разумкова выглядит сомнительной. Во-первых, они не приводят доводов, которые говорили бы о незаконности решения суда. Во-вторых, до 8 июля кандидаты в депутаты имею право снять свои кандидатуры. Фамилий таких кандидатов в избирательных бюллетенях быть не должно. Иными словами, решение суда никак не влияет на нормальный ход избирательного процесса. Похоже, «Слуга народа» и ЦИК немного лукавят.

Еще одним новшеством парламентских выборов на Украине может стать отсутствие наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Киевских политиков огорчило возвращение к работе в ПАСЕ российской делегации. Глава МИД Павел Климкин даже заявил об «измене Европы».

А спикер Рады Андрей Парубий за измену отомстил. Он отозвал приглашение ПАСЕ.

«Подписал письмо к Президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилианы Мори Паскье об отзыве моего приглашения для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередных парламентских выборах», — похвастался политик.

Но едва ли в этих обстоятельствах есть повод для радости. Концепция Киева «весь мир с нами» явно осталась в прошлом.