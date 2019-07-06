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Как Украина готовится к новым выборам

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Атака шариков, избиение журналиста, демарш ЦИК: Украина готовится к новым выборам

На Украине полным ходом идет подготовка к внеочередным парламентским выборам. Согласно свежим данным группы «Рейтинг», на проход в законодательный орган нового созыва могут рассчитывать пять политических сил. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Безоговорочное лидерство сохраняет «Слуга народа». Уровень поддержки партии президента Украины Владимира Зеленского превышает 30% от общего числа респондентов. «Оппозиционная платформа» во главе с Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем получает 10% голосов.

На третью позицию вырвалась «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Команда экс-президента Украины заметно укрепила свои позиции в сравнении с предыдущими замерами.

Атака шариков, избиение журналиста, демарш ЦИК: Украина готовится к новым выборам

Проходной барьер также преодолевают «Голос» рок-музыканта Святослава Вакарчука и «Батькивщина» непотопляемой Юлии Тимошенко.

Атака шариков, избиение журналиста, демарш ЦИК: Украина готовится к новым выборам

Политические силы с более низким рейтингом не спешат сдаваться. Среди самых заметных фигур — блогер Анатолий Шарий, создавший и возглавивший партию своего имени. Вокруг регистрации журналиста развернулась нешуточная борьба. Противники настаивают, что он не проживал на Украине на протяжении последних пяти лет. Это обстоятельство исключает возможность участия в парламентских выборах. Сам Шарий неоднократно утверждал, что покинул страну из-за политических преследований и действительно проживает в Европе.

Атака шариков, избиение журналиста, демарш ЦИК: Украина готовится к новым выборам

Тем не менее Верховный суд счел его участие в выборах возможным. По мнению служителей Фемиды, заявители не обосновали свои доводы убедительными доказательствами. Несмотря на решение высшей судебной инстанции, ЦИК снова снял Шария с участия в парламентской гонке.

«Судом не было учтено ни письмо ГПУ, ни наши доводы. Доказательства признаны ненадлежащими», — посетовала секретарь органа Наталья Бернацкая на своей странице в социальной сети Facebook.

Такой шаг, безусловно, выражает неуважение руководства ЦИК к закону и судебной системе. Однако спикер Рады Андрей Парубий радуется этому событию как малое дитя.

«Поздравляю! Победа! ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария! После моего утреннего публичного обращения в правоохранительные органы, они же предоставили документы, которые позволили ЦИК отменить регистрацию Клюева и Шария», — написал на Facebook глава украинского парламента.

Между тем, Шарий организовал по всей стране массовые выступления своих сторонников, вооружившихся красными шариками. В «патриотическом» лагере этот символ вызвал нескрываемое раздражение. Ни в чем не повинные шарики беспощадно уничтожаются «патриотами».

Единомышленники Шария нередко подвергаются нападениям. Примечательно, что экс-президент Украины Петр Порошенко лично похвалил людей, ставших на путь физического насилия в отношении политических оппонентов.

Cтрадают и неугодные журналисты. 2 июля на митинге в поддержку Порошенко был избит журналист «Страны» Владислав Бовтрук. Редакции издания удалось установить личность нападавшего. Как выяснилось, журналиста бил Алексей Цымбалюк. Этот человек известен как лжеубийца Аркадия Бабченко в рамках «спецоперации», опозорившей Украину перед всем миром.

Атака шариков, избиение журналиста, демарш ЦИК: Украина готовится к новым выборам

Тогда киевские власти инсценировали смерть «журналиста без посредников» (попрошайки) Бабченко, чтобы разоблачить российскую «агентурную сеть». День спустя глава СБУ Василий Грицак созвал специальный брифинг, в ходе которого миру был явлен «убиенный» гражданин. Западные партнеры встретили новость с недоумением. Украину обвинили в создании фейков на государственном уровне.

Чтобы как-то оправдать свои нелепые действия, в Киеве придумали так называемый «список Бабченко». В него вошли несколько десятков политиков, журналистов и общественных деятелей, которым якобы было суждено пасть жертвой «кровавого Кремля», если бы не доблестные правоохранители. Люди с мало-мальски критичным мышлением от души посмеялись над этим «документом».

Атака шариков, избиение журналиста, демарш ЦИК: Украина готовится к новым выборам

Теперь же Цымбалюк взял на себя новую, не менее грязную роль. Он набросился с кулаками на представителя СМИ. Заместитель главного редактора издания «Страна» Светлана Крюкова отмечает, что полиция не проявляет никакого энтузиазма в расследовании инцидента. Уголовное производство открыто, но следственные действия не проводится. Журналист отметила и неуместную пассивность государственных мужей.

«Спустя сутки Глава комитета по свободе слова, президент и кто угодно из органов власти не прокомментировали нападение на нашего журналиста. Между тем на фото — коммент напавшего Цымбалюка, а также его друга, характеризующие отношение к происшествию уже после инцидента»,  — пишет Крюкова на своем Facebook.

Еще одним возмутителем спокойствия стал бывший президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили. Его «Рух новых сил» включили в бюллетень без жеребьевки, что является безусловным нарушением избирательного законодательства. Суд постановил провести новую жеребьевку. В ЦИК заявили об угрозе срыва выборов.

«Шестой апелляционный административный суд принял решение о пережеребьевке. На сегодняшний момент напечатано фактически 5 млн 200 бюллетеней. Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты принятого решения, но я вам сообщаю, что это акция направлена на срыв выборов», — отметила руководитель ЦИК Татьяна Слипачук.

Она заверила, что ведомство подготовит и подаст апелляционную жалобу. В схожем ключе высказался и глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков. По его словам, в бюджете не предусмотрены затраты на изготовление новых бюллетеней.

Между тем, аргументация ЦИК и Разумкова выглядит сомнительной. Во-первых, они не приводят доводов, которые говорили бы о незаконности решения суда. Во-вторых, до 8 июля кандидаты в депутаты имею право снять свои кандидатуры. Фамилий таких кандидатов в избирательных бюллетенях быть не должно. Иными словами, решение суда никак не влияет на нормальный ход избирательного процесса. Похоже, «Слуга народа» и ЦИК немного лукавят.

Еще одним новшеством парламентских выборов на Украине может стать отсутствие наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Атака шариков, избиение журналиста, демарш ЦИК: Украина готовится к новым выборам

Киевских политиков огорчило возвращение к работе в ПАСЕ российской делегации. Глава МИД Павел Климкин даже заявил об «измене Европы».

Атака шариков, избиение журналиста, демарш ЦИК: Украина готовится к новым выборам

А спикер Рады Андрей Парубий за измену отомстил. Он отозвал приглашение ПАСЕ.

«Подписал письмо к Президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилианы Мори Паскье об отзыве моего приглашения для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередных парламентских выборах», — похвастался политик.

Но едва ли в этих обстоятельствах есть повод для радости. Концепция Киева «весь мир с нами» явно осталась в прошлом.

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