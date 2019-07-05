В Ливии задержали двоих россиян после интервью с Каддафи

Москва, 5 июля. Доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев подтвердил, что россиян в Ливии задержали по причине их встречи с сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи — Саифом аль-Исламом.

Ранее стало известно о задержании в Ливии двух россиян, которые занимались исключительно исследованием страны. На сайте Фонда защиты национальных ценностей появилась информация, что задержанные граждане РФ являются действующими сотрудниками Фонда, которые занимались социологическими, культурологическими и политическими исследованиями.

Как сообщает портал «Слово и дело», в одном из отчетов о проделанной работе сообщалось, что социологи провели интервью с Саифом аль-Исламом. В интервью порталу Перенджиев подтвердил, что россиян задержали именно по причине их встречи с Каддафи-младшим.

«Да, я уверен, что задержали именно из-за встречи с сыном Кадаффи, однако истинная причина будет скрыта. Возможна последующая провокация. Сейчас сотрудников Фонда постараются оболгать, представить в роли шпионов», — подчеркнул эксперт.

Отметим, что похожей точки зрения придерживаются многие эксперты и политологи. В частности, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в комментарии Федеральному агентству новостей сообщил, что задержание россиян связано с их встречей с сыном Каддафи.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в комментарии ФАН заявил ранее, что социологи находились на территории Ливии по согласованию с представителями местных властей. Обвинения во вмешательстве во внутренние дела страны он назвал «полным абсурдом».