МИД РФ обвинил Гибралтар в попытке осложнить ситуацию вокруг Сирии и Ирана

Москва, 5 июля. Россия осуждает захват Гибралтаром танкера под панамским флагом и рассматривает такой шаг как целенаправленную акцию по дальнейшему осложнению ситуации вокруг Сирии и Ирана. Об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что спецподразделение морской пехоты британских Вооруженных сил содействовало захвату Гибралтаром супертанкера и находившегося на нем груза. МИД РФ пришел к выводу, что акция готовилась давно, о чем свидетельствует незамедлительно последовавшие после операции восторженные комментарии высокопоставленных официальных лиц Лондона и Вашингтона.

Дипломаты обратили внимание на то, что произошедшее противоречит настрою стран Евросоюза добиваться сохранения договоренностей с Ираном в ядерной сфере. При этом Британия, отметили в министерстве, не скрывает, что в эпизоде с супертанкером значимую роль сыграло стремление дополнительно нарастить нажим на «режим президента Сирии Башара Асада».

«Вновь видим резкое противоречие между декларациями британских официальных лиц в поддержку урегулирования в Сирии (...) и их практическими действиями», — выступили с обвинениями в МИД РФ.

Ведомство предупредило, что последствия произошедшего могут быть тяжелыми, а ответственность ляжет на тех, кто совершает попытки оказать максимальное нелегитимное давление на Дамаск и Тегеран.

Напомним, главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо сообщил в размещенном на сайте правительства обращении, что власти региона перехватили супертанкер, двигавшийся в Сирию с двумя тоннами сырой нефти на борту под флагом Панамы.

Как заявил Пикардо, на этот шаг страна пошла после получения сведений, давших руководству Гибралтара все основания подозревать, что супертанкер Grace 1 «действовал наперекор экономическим санкциям Евросоюза в отношении Сирии».

Согласно данным местных властей, судно следовало в город Баньяс, расположенный между Латакией и Тартусом на средиземноморском побережье Сирии. Там находится завод по переработке нефти, являющийся собственностью одного из сирийских государственных предприятий, против которого странами ЕС были введены экономические ограничения.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что Европа и США ведут себя крайне цинично, причем по отношению даже не столько к официальному Дамаску, сколько к простым сирийцам.