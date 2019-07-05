Названа причина задержания двоих россиян на территории Ливии

Москва, 5 июля. Двоих россиян, сотрудников Фонда защиты национальной безопасности, задержали в мае на территории Ливии. Об этом сообщили представители Генеральной прокуратуры Переходного национального совета Ливии. Депутат Государственной думы Виталий Милонов отреагировал на задержание двух россиян в Ливии, назвав сложившуюся ситуацию недоразумением. Он отметил, что Российская Федерация не и преследует никаких политических целей в этой республике, кроме поддержания дружественной атмосферы между двумя государствами.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич ранее заявил, что задержанные сотрудники ФЗНЦ занимались в Ливии исключительно научной деятельностью и наблюдали за ситуацией в стране. Комментируя инцидент, общественный деятель заявил, что обвинения в адрес россиян не соответствуют действительности.

«Обвинение во вмешательстве — полный абсурд. Это недоразумение и, надеюсь, их скоро отпустят», — сказал Малькевич в интервью Федеральному агентству новостей, добавив, что социологи из РФ не вмешивались в электоральные процессы на территории Ливии.

Отметим, что первые отчеты о своей работе исследователи опубликовали первого июля. До этого им удалось изучить гуманитарную, культурную и политическую обстановку, провести встречи с местными старейшинами, а также взять интервью у сына Муаммара Каддафи Сейфа аль-Исламом Каддафи.

Ситуацию с задержанием россиян в интервью РИА Новости прокомментировал депутат ГД Виталий Милонов. Инцидент, по мнению парламентария, в очередной раз показал, что граждане РФ становятся объектами провокации связанных с иностранными спецслужбами организаций.

«У нашей страны нет каких-либо политических целей в этом регионе, кроме поддержания дружественной атмосферы между государствами», — заявил Милонов.

Депутат выразил надежду на то, что инцидент с задержанием сотрудников ФЗНЦ будет разрешен в ближайшее время, «без доведения до крайностей». Он также подчеркнул, что к этому вопросу подключается министерство иностранных дел и начинается процесс переговоров.

Ранее Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ, в интервью Федеральному агентству новостей с уверенностью сказал, что единственной причиной задержания россиян стало их интервью с сыном Муаммара Каддафи.