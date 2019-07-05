Донбасс сегодня: ЛНР под мощным огнем артиллерии, хозяева Украины из НАТО проверяют ВСУ

Донбасс, 5 июля. В ЛНР и ДНР за сутки обстрелы ВСУ затронули 19 населенных пунктов. Избиения и поборы толкают украинских солдат на совершение суицидов. «Хозяева» Украины проверят, как ВСУ ведут гражданскую войну. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевая обстановка

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о том, что за последние сутки армейские подразделения Киева нарушили перемирие в зоне гражданского конфликта 33 раза.

Усилился артиллерийский огонь со стороны войск Киева на линии разграничения с Луганской Народной Республикой. Там зафиксировано девять обстрелов по шести населенным пунктам. В поселке Первомайский стрельбой из крупнокалиберного пулемета повреждены дома и центральный газопровод.

Под обстрелы в ДНР попали 13 населенных пунктов. Всего украинские артиллеристы выпустили из орудий разного калибра 719 снарядов. В поселке Зайцево вблизи Горловки повреждена линия электропередач, разрушен дом. В селе Ясное снаряд пробил кровлю летнего домостроения. В Ясиноватой повреждена кровля и остекление в нескольких домах. Обстреляно направление населенного пункта Васильевка, где расположена Васильевская насосная станция. Утром 5 июля киевские силовики открыли огонь по Докучаевску, где повреждены пять домов на четырех улицах.

Репортеры из Румынии и представитель НАТО прибыли в зону ООС

Всем известно, что мнение мирового сообщества играет роль в построении дальнейшей военной политики государства. Поэтому украинское армейское руководство массово привлекает в качестве «свидетелей» представителей СМИ иностранных государств, устраивая провокационные действия на линии соприкосновения сторон.

Так, по сообщению представителя управления Народной милиции Даниила Безсонова, на место дислокации 30-й бригады ВСУ в Донецкой области прибыли репортеры из Румынии. Как правило, приезды иностранных делегаций или СМИ сопровождаются усилениями обстрелов, провоцирующими оборону ДНР на ответные артиллерийские удары.

Активизирующим фактором обстрелов также явилось прибытие в зону ООС представителей сил НАТО. В расположении 36-й бригады ВСУ замечен военный атташе из Германии, который будет оценивать качество военного вооружения Украины и тактику ведения гражданской войны, применяемую киевскими силовиками.

В результате деятельности армейцев ВСУ страдает мирное население

На мине, установленной в поле, подорвался трактор. Происшествие произошло вблизи линии разграничения сторон в Станично-Луганском районе. По сообщению представителя Народной милиции луганчан Ивана Филипоненко, военнослужащие 25-й бригады ВСУ проводили минирование, не задумываясь о местонахождении опасного «подарка» мирным жителям. Уборочный трактор наехал на мину, тракторист получил тяжелые ранения и находится в больнице. Филипоненко добавил, что в ВСУ отсутствуют карты минных полей, что не способствует сохранению жизней и здоровья населения в Луганской области.

Солдат ВСУ свел счеты с жизнью

Причиной суицида стали неуставные отношения в роте. Непосредственный командир рядового бойца применял побои для «воспитания» подчиненных, а также бесконечно занимался вымогательством денежных средств.

О чрезвычайном происшествии в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ рассказал офицер пресс-службы УНМ ЛНР Иван Филипоненко. С ситуацией разбирается комиссия штаба Операции объединенных сил.

Беспилотник разведки ВСУ сбит Народной милицией ЛНР

Вблизи населенного пункта Сокольники военнослужащими Народной милиции ЛНР сбит беспилотный летательный аппарат, проводивший разведку с воздуха. Об этом сообщает Иван Филипоненко. Он добавил, что украинский квадрокоптер уничтожен благодаря своевременным мерам, принятым личным составом сил воздушного наблюдения. Изъятые из БПЛА материалы сейчас изучаются профильными специалистами.