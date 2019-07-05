Стало известно, за что задержали в Ливии россиян

Москва, 5 июля. Российский МИД даст серьезную правовую оценку ситуации с задержанием сотрудников Фонда национальной безопасности в Ливии, заявил член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

Задержанные российские социологи являются действующими сотрудниками Фонда. Главная их задача заключалась в изучении информации о культурной, гуманитарной и политической обстановке в Ливии. В Фонде защиты национальных ценностей уверили, что сотрудники не вмешивались в электоральные процессы, они исключительно наблюдали за ситуацией в стране.

По словам главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, обвинения в адрес задержанных в Ливии россиян не соответствуют действительности, они не вмешивались в электоральные процессы в стране.

Клинцевич подчеркнул, что история с задержанием россиян «может быть под контролем определенных западных спецслужб», в том числе и американских.

«Я думаю, что в ближайшее время по линии МИД РФ всему этому будет дана серьезная правовая оценка и вне всякого сомнения, учитывая, что речь здесь идет о российских гражданах, она приведет к результату и люди будут отпущены», — подчеркнул сенатор, отметив, что Россия будет защищать своих граждан и «не допустит международно-правового беспредела, который в этой истории очевиден».

По словам члена комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ, продолжается линия русофобии, которую «коллективный Запад реализует против России, причем не только на своей территории, но и за ее пределами».

«Просто в отношении России нагнетается негативная обстановка и создаются деструктивные прецеденты, которые формируются, прежде всего, в западных СМИ», — резюмировал Клинцевич.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов уверен, что задержание российских граждан в Ливии связано с интервью, которое они взяли у Сейфа аль-Ислама Каддафи — сына Муаммара Каддафи.