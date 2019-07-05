«Урожай» русофобской цензуры — к травле ФАН присоединилось три либеральных издания

Эта неделя оказалась «урожайной» на проявление цензуры по отношению к нашему изданию, которое стоит на патриотических позициях, что, видимо, не нравится либеральным СМИ и их хозяевам (напомним, некоторые из считающихся либеральными изданий признаны в России иностранными агентами). 5 июля комментирование от имени Федерального агентства новостей было заблокировано в сообществе «НГС.НОВОСТИ Омск» в социальной сети «ВКонтакте». Ранее на этой неделе к политической русофобской цензуре по отношению к ФАН прибегли «Полит.ru» и «29.ru — новости Архангельска», которые также объявили Федеральному агентству новостей информационную войну.

Комментирование сообщества «НГС.НОВОСТИ Омск» в соцсети «ВКонтакте» от имени ФАН началось 26 июня. Всего от имени ФАН в сообществе было опубликовано четыре комментария. Однако либералов хватило ненадолго: 5 июля при попытке опубликовать очередной комментарий выяснилось, что официальный аккаунт ФАН заблокирован, а наши комментарии — удалены.

Два дня назад та же ситуация имела место в пабликах «ВКонтакте» изданий «Полит.ru» и «29.ru — новости Архангельска».

Все эти действия ФАН трактует как нежелание вести спокойную цивилизованную дискуссию и как появление политической цензуры с русофобских позиций по отношению к нашему изданию.

По мнению редакции Федерального агентства новостей, подобные действия антироссийских и либеральных СМИ являются грубым нарушением свободы слова. В связи с этим редакция ФАН направила официальный запрос в Роскомнадзор с просьбой провести проверку по данным фактам и принять соответствующие меры.

ФАН также полагает, что занимающиеся цензурой издания нарушают законы Российской Федерации, которые касаются свободы распространения информации. Подобные действия можно квалифицировать как воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов (УК РФ ст. 144). Напомним также, что в Конституции РФ прописан прямой запрет всех видов цензуры. В связи с этим ФАН обратилось в надзорные органы с просьбой проверить законность и обоснованность действий упомянутых СМИ.

Федеральное агентство новостей по-прежнему ждет от наших оппонентов аргументированных ответов на вопросы о причинах введения политической цензуры, а также незамедлительной разблокировки аккаунта редакции.

Напомним, с начала апреля 2019 года Федеральное агентство новостей инициировало публичный проект, в рамках которого с официальных аккаунтов редакции публикуются комментарии к новостям в социальных сетях, блогах, а также на сайтах других русскоязычных СМИ. Авторы комментариев — штатные сотрудники нашей редакции, наши аккаунты имеют соответствующее название и узнаваемый логотип.

Однако, когда стало ясно, что читатели либеральных СМИ проявляют к нашим комментариям интерес, и возникает открытая дискуссия, администраторы ресурсов, вероятно по указке своего руководства, стали принимать меры. Наши комментарии стали удалять, а аккаунты ФАН подверглись блокировке.

И это при том, что журналисты ФАН ни разу не нарушили правил комментирования и законодательства РФ. Все наши комментарии аргументированные и корректные, не содержат искажения и передергивания фактов, а также спама и сторонних ссылок.

Тактику введения цензуры против носителей неудобного для либералов мнения ранее взяли на вооружение следующие издания: «Эхо Москвы», «Дождь», «Радио Свобода», «Новая газета», «Настоящее время», «Сноб», «Медиазона», «Деловой Петербург», The Insider, The Bell, TJournal, RTVI. Затем к ним присоединились «Росбалт», Republic, Meduza, «7x7 Горизонтальная Россия — честные новости», «Русский репортер», «Грани.Ру», «ИноСМИ», Colta.ru, Euronews, BFM, а также некоторые региональные СМИ: Shkulev Media, в которые входят такие ресурсы как «72.ru — новости Тюмени», «V1.RU | Новости Bолгограда», «НГС.НОВОСТИ Красноярск» и «59.RU — новости Перми».

Невозможность вести нормальную дискуссию на чужой во всех смыслах территории заставила Федеральное агентство новостей запустить собственный проект «ФАН разъясняет», в рамках которого мы аргументированно разбираем ложь и передергивания со стороны либеральных СМИ.