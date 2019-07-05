Шаповалов назвал встречу с сыном Каддафи единственной причиной задержания россиян в Ливии

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов уверен, что главная и единственная причина задержания в Ливии граждан России, являющихся сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), — их встреча с сыном бывшего президента страны Муаммара Каддафи. Об этом эксперт рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Задержанные сотрудники Фонда занимались изучением и анализом информации о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке в стране под руководством известного социолога Максима Шугалея. Первые отчеты полевых сотрудников фонда были опубликованы еще 1 июля. Социологи провели несколько встреч с местными старейшинами, фокус-группой и даже смогли провести интервью с сыном Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом Каддафи.

В заявлении ФЗНЦ подчеркивается, что социологи никак не вмешивались в электоральные процессы. Они наблюдали за ситуацией в стране.

Как отметил Шаповалов, в настоящее время в Ливии усиливается противостояние противоборствующих военно-политических сил. Бои идут фактически за столицу Ливии.

«Сейчас политический военный кризис в Ливии достиг своего апогея. Бои, которые сейчас идут в окрестностях Триполи, являются очень ярким свидетельством. И в данной ситуации, когда основные противоборствующие силы увязли в этой борьбе, которая идет уже не первый месяц и сопровождается множеством жертв, в том числе мирных жителей, недовольство и протест в ливийском обществе в отношении как правительства, так и их оппонентов достигло максимума. Одновременно с этим растут настроения ностальгии в отношении убитого Муаммара Каддафи. Ливийцы все больше понимают, что они потеряли вместе со смертью своего лидера восемь лет назад», — пояснил Владимир Шаповалов.

По словам эксперта, популярность сына Каддафи растет, хотя он не участвует в военных действиях, не имеет собственной армии и не наносит военные удары по ливийским городам. Но в то же самое время последовательно занимает политическую позицию, связанную с тем, что Ливия должна восстановить государственность и вернуться к тем основам государственной политики, которые в свое время проводил его убитый отец.

«В этом смысле противоборствующие стороны, в том числе и правительство, начинают испытывать опасения относительно того, что сын Каддафи может получить еще больший авторитет у ливийского общества. И на фоне разочарования в политике действующих политических сил он может стать самой популярной политической фигурой в Ливии. Поэтому, собственно, контакты россиян с сыном Муаммара Каддафи были восприняты крайне негативно, и за этим последовал арест российских граждан», — добавил Владимир Шаповалов.

Политолог подчеркнул, что задержание россиян является серьезнейшим нарушением норм международного права; граждане России должны быть немедленно освобождены. На это должны быть направлены силы и всех ливийских властей, и мирового сообщества, уверен Шаповалов.