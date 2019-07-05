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МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Ливии

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МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Ливии

Москва, 5 июля. Информация западных источников о задержании в Триполи двух сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) проверяется, официального уведомления по этой теме от ливийской стороны не поступало. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

«Обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан. Приняли меры по ее перепроверке по соответствующим каналам», — отреагировали во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, задержанные в Ливии россияне изучали и анализировали в североафриканском государстве информацию о гуманитарной, культурной и политической обстановке в стране.

В заявлении Фонда указывается, что социологи никоим образом не вмешивались в электоральные процессы и всего лишь наблюдали за ситуацией в стране. В настоящее время и с момента задержания ведутся переговоры с властями Ливии об освобождении задержанных россиян. Представители Фонда уточнили, что никаких обвинений им до сих пор предъявлено не было.

Отметим, что руководит миссией в Ливии известный социолог Максим Шугалей.

МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Ливии

Первые отчеты социологов были опубликованы еще 1 июля. Согласно документам, они провели несколько встреч с местными старейшинами и даже смогли взять интервью у Саифа аль-Ислама Каддафи — сына бывшего президента страны Муаммара Каддафи.

Ряд экспертов связал задержание социологов с этой встречей. Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа, генеральная прокуратура Переходного национального совета (ПНС), которая, как сообщали СМИ, ответственна за задержание россиян, — политический противник сына бывшего президента страны.

Глава Фонда Александр Малькевич заявил в интервью Федеральному агентству новостей, что задержание социологов является провокацией, направленной на обострение российско-ливийских отношений. 

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