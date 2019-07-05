Российских социологов задержали в Ливии из-за интервью с сыном Каддафи, уверен эксперт

Москва, 5 июля. Задержание россиян в Ливии связано с интервью, которое они взяли у Сейфа аль-Ислама Каддафи — сына Муаммара Каддафи. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

В Ливии задержали двух россиян — сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, которые занимались исключительно исследованием страны. Как уточнили в Фонде защиты национальных ценностей, задержанные граждане РФ являются действующими сотрудниками Фонда, которые занимались социологическими, культурологическими и политическими исследованиями.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что обвинения в адрес задержанных на территории Ливии россиян не соответствуют действительности, социологи не вмешивались в электоральные процессы в стране.

В комментарии «ПолитРоссии» Борис Долгов сообщил, что задержание сотрудников Фонда связано с интервью, которое они взяли у сына Муаммара Каддафи.

«Это действительно связано со встречей с сыном Каддафи, который, как известно, говорил о возможности принять участие в президентской кампании, которая предполагалась в этом году. Но этот вопрос теперь отложен и неизвестно, когда к нему вернутся», — поделился востоковед.

Он подчеркнул, что сын Муаммара Каддафи является важной политической фигурой в Ливии, у него есть и сторонники, и противники.

«Соответственно, даже такое событие, как интервью с ним, вызывает вот такую реакцию [задержание сотрудников Фонда]», — сказал собеседник издания.

По словам Долгова, в Ливии неспокойная политическая ситуация, именно поэтому противники сына Муаммара Каддафи готовы задерживать даже поговоривших с ним россиян-социологов. Это, считает эксперт, необходимо для дискредитации Саифа аль-Ислама. Долгов пояснил, что Ливия представляет собой «разрушенное государство, где имеется два центра силы» со своими сторонниками и противниками.