Малькевич назвал провокацией задержание российских социологов в Ливии

Задержание в Ливии двоих россиян, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, является провокацией, направленной на обострение российско-ливийских отношений. Об этом глава фонда Александр Малькевич заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

«Считаю, что это провокация. Схватили двух российских ученых, которые абсолютно открыто и гласно проводили исследования в Ливии», — рассказал он.

Особенно умиляет то, что иностранные СМИ рассказывают про некое «российское вмешательство в ливийские выборы», хотя никаких выборов в Ливии нет, отметил журналист.

«Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Если верить в россказни зарубежной прессы, два россиянина, политолог и социолог, способны повлиять на ситуацию в такой большой стране, как Ливия! Это как же надо бояться очередных мифических «русских хакеров»!» — недоумевает собеседник ФАН.

Фонд защиты национальных ценностей занимается судьбой своих сотрудников, ведет переговоры с ливийским руководством об их освобождении, добавил Малькевич.

«Но кто-то организовал эту утечку (про задержание россиян. — Прим. ФАН), чтобы, видимо, поддать огонька в отношениях двух стран, России и Ливии», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей, были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Вероятной причиной задержания стала их встреча с Саифом аль-Исламом, вторым сыном бывшего главы Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи. Об этом в интервью ФАН заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

О встрече с Саифом аль-Исламом сообщалось и в недавнем отчете фонда, выложенном на его официальном сайте.

По сведениям, имеющимся у фонда, его сотрудникам до сих пор не предъявлено никаких обвинений.