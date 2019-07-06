Сирия новости 6 июля 07.00: курды возобновили принудительный призыв в SDF, ССА грабит дома в Африне

Сирия, 6 июля. Курды возобновили принудительный призыв на военную службы, несмотря на обязательства перед ООН, боевики ССА грабят курдские дома в Африне, САА нанесла удары по боевикам в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по террористам в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): грабит курдское население в Африне.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): взяло на себя ответственность за подрыв САА в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: убили нескольких бойцов САА на севере Хамы.

Курды: похитили ребенка в Алеппо для принудительного набора на военную службу, убили мужчину в Ракке.

Провинция Алеппо

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщила, что протурецкие оккупационные силы «Свободной сирийской армии» (ССА) грабят дома курдского населения в провинции Алеппо. Согласно данным SOHR, боевики из группировки «Лива Султан Мурад» ограбили дом в населенном пункте Халуби ас-Сагир в кантоне Африн после того как из города был выведен наблюдательный пункт турецкой армии. Позже стало известно, что ограблены были несколько домов и магазинов в деревне.

Между тем медиаресурсы, связанные с террористами группировки «Исламское государство» утверждают, что боевики подорвали четверых военнослужащих сирийской правительственной армии (или союзных сил КСИР или «Хезболлы») в городе Алеппо, сообщает аналитический источник в Twitter (@jacksanders1965).

Спустя всего несколько дней после подписания соглашения с ООН о прекращении набора на службу подростков младше 18 лет курдские силы похитили ребенка в районе города Аш-Шахба в Алеппо в порядке принудительного набора на военную службу. Агентство Baladi News со ссылкой на медиаактивиста Сухайба аль-Яарби сообщает, что похищенному мальчику по имени Джамаль Джабо всего 14 лет, он был похищен из деревни Ахрас. На следующий день старейшинам деревни после переговоров с курдами удалось добиться освобождения мальчика.

Напомним, 29 июня главнокомандующий SDF Мазлум Абди подписал со спецпредставителем генсека ООН по проблемам детей в условиях вооруженных конфликтов Вирджинией Гамба соглашение о полном прекращении использования детей-солдат. Известно, что принудительный набор на службу в SDF широко распространен, курды похищают не только мальчиков, но и девочек для службы в женских отрядах.

Провинция Дейр-эз-Зор

Трупы четверых неизвестных лиц были обнаружены на автодороге, соединяющей города Аль-Маядин и Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает локальный новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24). Данная территория находится под контролем правительственных сил, однако периодически там совершают вылазки скрывающиеся в пустыне террористы из «спящих ячеек» запрещенного в РФ «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия и союзные силы продолжают операцию против террористических группировок, действующих в провинции Идлиб. ВВС Сирии и ВКС РФ вновь нанесли удары по скоплениям боевиков на территории Идлиба. Как сообщают источники в Twitter (@baladinetwork, @Step_Agency), под удар попали укрытия и группы боевиков в районах населенных пунктов Мухамбаль, Рикая, Кафр-Седжна, Аль-Накир, а также в лесу Синкуль.

Провинция Ракка

Турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan) сообщает, что курдский патруль убил человека в Ракке. Сообщается, что в районе Румейла курды застрелили мужчину по имени Абдалла Сермуди, бывшего члена группы «Суввар Ракка», связанной с коалицией «Демократические силы Сирии» (SDF). Причина убийства не называется.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжаются столкновения между правительственной армией и силами террористических группировок, действующих в идлибской зоне деэскалации. Новостной источник в Twitter (@MasarPressNet) сообщает об уничтожении нескольких бойцов САА силами террористов.

Провинция Эс-Сувейда

Крупный пожар возник на востоке сирийской провинции Эс-Сувейда. Как сообщает информагентство Baladi News, пожар вспыхнул в полях в районе деревень Бусан и Сувейда. Местные жители считают, что пожары в Эс-Сувейде могут быть делом рук неизвестных диверсантов, поскольку вспыхивают слишком часто даже с учетом высоких температур, установившихся в регионе.

Ирак

Турецкая авиация нанесла удары по позициям боевиков «Рабочей партии Курдистана» в Ираке. Как сообщает турецкое информационное агентство Anadolu, ВВС Турции наносили удары по укрытиям курдских боевиков в районе населенных пунктов Кандиль и Хакурк. Авиаудары были нанесены в координации со штабом операции ВС Турции «Пенче», которой руководит министр обороны Турции Хулуси Акар.

1 Организация запрещена на территории РФ.