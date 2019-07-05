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Малькевич считает абсурдными обвинения в адрес россиян, задержанных в Ливии

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Социологи Фонда защиты национальных ценностей не вмешивались в выборы в Ливии, подчеркнул Малькевич

Москва, 5 июля. Обвинения в адрес задержанных в Ливии россиян не соответствуют действительности. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в комментарии Федеральному агентству новостей.

Задержанные в Ливии социологи не вмешивались в электоральные процессы на территории Ливии.

«Шугалей и другие участники группы находились на территории Ливии по согласованию с представителями местных властей. Обвинение во вмешательстве — полный абсурд. Это недоразумение и, надеюсь, их скоро отпустят», — заявил Малькевич.

Ранее в Ливии были задержаны двое россиян, которые занимались исследованием страны. На сайте Фонда защиты национальных ценностей появилась информация, что задержанные являются гражданами России — действующими сотрудниками Фонда. 

Задержанные сотрудники занимались изучением информации о культурной, гуманитарной и политической обстановке в Ливии. В заявлении Фонда защиты национальных ценностей подчеркивается, что социологи не вмешивались никоим образом в электоральные процессы, главная из задача заключалась в наблюдении за ситуацией в стране.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в комментарии Федеральному агентству новостей сообщил, что задержание россиян в Ливии скорее всего связано с тем, что они встречались с Саифом аль-Исламом Каддафи — сыном экс-президента страны Муаммара Каддафи. 

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