В Госдуме связали задержание россиян в Ливии с их интервью с сыном Каддафи

Москва, 5 июля. Задержание россиян, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, в Ливии вероятнее всего связано с тем, что они встречались с Саифом аль-Исламом Каддафи — сыном бывшего президента страны Муаммара Каддафи. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

Согласно информации, размещенной на официальном портале Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), задержанные сотрудники изучали и анализировали в североафриканском государстве информацию о гуманитарной, культурной и политической обстановке в стране. Их первые отчеты были опубликованы еще 1 июля. Социологи, согласно документам, провели несколько встреч с местными старейшинами и даже смогли взять интервью у сына Каддафи.

В заявлении Фонда указывается, что социологи никоим образом не вмешивались в электоральные процессы и всего лишь наблюдали за ситуацией в стране. В настоящее время и с момента задержания ведутся переговоры с властями Ливии об освобождении задержанных россиян. Представители Фонда уточнили, что никаких обвинений им до сих пор предъявлено не было.

Отметим, что руководит миссией в Ливии известный социолог Максим Шугалей.

Как полагает депутат Государственной думы Чепа, задержание россиян связано с их встречей с сыном Каддафи. Он напомнил, что в Ливии в настоящее время сложилась непростая обстановка, продолжаются военные действия.

Он указал, что генеральная прокуратура Переходного национального совета (ПНС), которая, как сообщали СМИ, ответственна за задержание россиян, — политический противник сына бывшего президента страны.

«Если ПНС получил информацию о контакте наших граждан с Саифом аль-Исламом Каддафи, это вполне могло стать причиной задержания россиян», — передает слова эксперта Nation News.

По его мнению, необходимо в краткие сроки изучить ситуацию с задержанием и принять меры по их освобождению.

Стоит отметить, что позицию депутата разделил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. В то же время политолог Евгений Сатановский в интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что сын Каддафи был использован в местных политических темах. Он указал, что в стране, где сложилась такая сложная обстановка, «может произойти все, что угодно».