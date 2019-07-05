Друг Моисеева рассказал о состоянии парализованного певца

Москва, 5 июля. Друг российского исполнителя Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал о состоянии здоровья частично парализованного певца, который перенес инсульт.

Моисеев попал в больницу с инсультом в конце 2010 года. Из-за ежедневно ухудшающегося состояния артиста ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец после перенесенного инсульта остался частично парализован, в настоящее время он находится на пенсии.

В Сети часто появляются фотографии Моисеева, который отдыхает в компании товарищей. Близкий друг певца Сергей Горох рассказал о его состоянии, отметив, что изменения в лучшую сторону не наблюдаются. Об этом пишут «Дни.ру».

«Я бы не сказал, что заметны какие-то улучшения», — заметил друг Моисеева.

Напомним, ранее Моисеев рассказал, что узнал дату своей смерти от гадалки. По словам певца, обладательница сверхъестественных способностей предрекла ему долгую жизнь. Артист поделился, что друзья посоветовали ему обратиться к известной парижской прорицательнице. Гадалка была откровенна и заявила, что певец приживет до 86 лет. При этом творческий расцвет женщина пророчила в 55 лет.