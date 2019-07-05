Эксперт: Россиян в Ливии задержали за встречу с Саифом Каддафи

Задержание россиян, которые являются сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей, в Ливии, скорее всего, связано с тем, что они встречались с Саифом аль-Исламом Каддафи — сыном бывшего президента страны Муаммара Каддафи. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники, на территории Ливии были задержаны двое россиян, которые занимались исследованием страны. Согласно информации на официальном портале Фонда Защиты Национальных Ценностей (ФЗНЦ), задержанные граждане РФ — действующие сотрудники фонда. Главой миссии на территории Ливии является известный социолог Максим Шугалей.

Задержанные сотрудники занимались изучением и анализом информации о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке в стране. Первые отчеты полевых сотрудников Фонда были опубликованы еще 1 июля. Более того, социологи провели несколько встреч с местными старейшинами, фокус-группы и даже смогли провести интервью с сыном Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом Каддафи.

В заявлении Фонда говорится, что социологи никак не вмешивались образом в электоральные процессы. Они исключительно наблюдали за ситуацией в стране.

По мнению Семена Багдасарова, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей были задержаны в Ливии, вероятно, из-за встречи с Саифом аль-Исламом Каддафи.

«Это зона влияния вице-премьера временного правительства Ливии Али Фарадж аль-Катрани. Каждый ливийский лидер хочет заручиться поддержкой Запада и России, надеясь на какой-то кусок власти. Как я оцениваю ситуацию в стране? Гражданская война. Это надолго», — заключил Семен Багдасаров.

Как считает политолог Евгений Сатановский, Сейф аль-Каддафи, сын Муаммара Каддафи, был использован в местных политических темах.