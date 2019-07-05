Среди задержанных в Ливии есть социолог Фонда защиты национальных ценностей

Москва, 5 июля. Среди задержанных в Ливии сотрудников Фонда защиты национальных ценностей — известный социолог и руководитель полевой исследовательской группы фонда Максим Шугалей. Об этом сообщил глава фонда Александр Малькевич.

Он рассказал, что сотрудники исследовательской группы занимались в Ливии исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Первые отчеты об исследованиях были опубликованы 1 июля на сайте фонда.

По словам Александра Малькевича, сотрудники фонда были задержаны еще в мае 2019 года, однако информация об этом появилась только 5 июля. Он отметил, что с момента задержания сотрудников Фонд проводит в закрытом режиме переговоры об их освобождении. При этом, по имеющейся у Фонда информации, задержанным до сих пор не предъявлены обвинения.