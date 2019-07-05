Чего ждать от предстоящих саммитов по Сирии с участием России и Турции

Новый саммит по Сирии в «астанинском формате» — с участием Москвы, Анкары и Тегерана, — пройдет на территории Турции в августе. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Наиболее вероятный срок проведения саммита, по словам представителя Анкары — середина августа.

В выступлении на турецком телеканале NTV Калын также сообщил, что в Стамбуле вновь пройдет четырехсторонний саммит в так называемом «стамбульском формате» — с участием РФ, Турции, Франции и Германии.

«Четырехсторонний саммит по Сирии в прошлый раз состоялся в октябре. Новый саммит с участием лидеров Турции, России, Франции и Германии может вновь пройти в Турции в конце августа или начале сентября», — рассказал Калын.

Пресс-секретарь президента Турции подчеркнул, что четырехсторонний саммит должен пройти до начала очередной сессии Генассамблеи ООН, открытие которой назначено на 17 сентября. Со стороны Москвы пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что трехсторонний саммит должен состояться в середине августа. Между тем ранее в МИД РФ подчеркивали, что точная дата встречи до сих пор не определена.

Очевидно, что в ходе саммитов в августе-сентябре Турция постарается взять на себя ведущую роль при разрешении давно назревших проблем.

«Будут детально рассматриваться вопросы, касающиеся Сирии, — сообщает пресс-служба президента Турции. — Центральной темой, разумеется, станет Идлиб, общая ситуация в сфере безопасности в Сирии, процесс политического перехода, конституционный комитет и возвращение на родину сирийских беженцев».

Все эти вопросы крайне важны для Анкары, однако среди них можно безо всякого сомнения выделить вопрос Идлиба и вопрос о возвращении сирийских беженцев (также для руководства Турции крайне важен курдский вопрос, прячущийся, по всей видимости, под определением «общая ситуация в сфере безопасности»). Те методы, которые Анкара использовала при участии в сирийском конфликте, уже вызывают открытое недовольство внутри страны.

«После того, как продуманная политика «регионального старшего брата», которую Анкара вела в отношении Сирии и которая давала ей серьезные посреднические полномочия, сменилась на постоянное скандирование «Асад должен уйти», проиграла не только Сирия, но и Турция», — утверждает редактор одного из крупнейших турецких изданий Hurriyet Daily News Юсуф Канли.

Автор Hurriyet напоминает, что уже сейчас на территории Турции находится больше четырех миллионов сирийских беженцев, которых власти практически не пытались интегрировать в турецкое общество. Их число может увеличится, если «взорвется Идлиб» — и уже в самом скором времени Турция может столкнуться с серьезнейшими проблемами, предупреждает Канли.

«Тем, кто руководит Турцией, может не нравиться президент Сирии. Я уверен, многим не нравятся те, кто руководит Турцией. Однако у них нет права указывать Турции, кто должен быть ее президентом, а у руководства Турции нет права назначать того, кто им нравится, лидером сирийского народа. Не входит ли в список важнейших национальных интересов Турции защита национальной и территориальной целостности Сирии; стабилизация ситуации в Сирии; предотвращение возникновения мини-государств (включая курдское) на территории Сирии; и не входит ли в эти интересы обеспечение того, чтобы Сирия была достаточно безопасной для возвращения сирийских беженцев — по крайней мере большей их части? — задается вопросом турецкий журналист. Фундаментальный национальный интерес Турции — восстановление нормальных — на любом возможном уровне — дипломатических отношений с Дамаском. Нормализация нужна потому, что Турции нравится Башар Асад, а потому что этого требуют национальные интересы Турции».

По этим замечаниям очевидно — Сирии в турецком обществе уделяется самое пристальное внимание. Ставка Анкары на силы, противостоявшие Дамаску, провалилась, и теперь пора переходить к сотрудничеству.

По мнению члена Совета Федерации Игоря Морозова, активность, которую развивает Турция в связи с сирийской проблематикой, определяется важнейшим фактором — фактическим завершением процесса формирования конституционного комитета Сирии. В беседе с Федеральным агентством новостей сенатор заявил, что сейчас у Турции есть хороший шанс «тактично разойтись» с боевиками в Идлибе, поддерживая оппозицию только на политическом уровне.

«Начинает работать конституционный комитет по Сирии — комитет, который был создан в результате огромной работы четырех стран — России, Турции, Ирана и Сирии. Первые три создали условия для того, чтобы сирийские политические силы собрались в Сочи и договорились между собой о том алгоритме поствоенного взаимодействия, который необходим для политической реформы. Представьте, как много времени потребовалось на создание этого комитета, чтобы удовлетворить все стороны по конкретным людям — а в списке ни много ни мало 150 человек», — отметил сенатор.

Член верхней палаты парламента подчеркнул, что в настоящее время каждая из сторон, отвечавших за формирование конституционного комитета, активно работает с теми сирийскими силами, которых поддерживает и кого выдвигала для участия в процессе подготовки новой конституции.

Вопрос формирования конституционного комитета имеет самое непосредственное отношение к проблеме Идлиба.

«Турция отвечала за список от оппозиционных сил и сегодня, в принципе, удовлетворены все, скажем так, претензии (или пожелания) Анкары. Список от оппозиции собран в том числе из числа представителей вооруженной оппозиции правительству Башара Асада. 50 человек, которых предложили от Турции, прошли все согласования. Поэтому я думаю, что следующий шаг в рамках договоренностей астанинского формата — это выполнение турецких обязательств по Идлибу, — отметил сенатор. — Более того, достигнуты и двусторонние договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поэтому уже сейчас, когда нет каких-либо зацепок за аргументацию «а вот там есть какие-то проблемы с вооруженной оппозицией в Идлибе», Эрдоган должен сдержать свое слово — в противном случае сирийские вынуждены будут пойти на вооруженную операцию».

О совместной военной операции в Идлибе с участием сирийских, турецких и российских сил, говорить, впрочем, не приходится.