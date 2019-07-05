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Чего ждать от предстоящих саммитов по Сирии с участием России и Турции

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Чего ждать от предстоящих саммитов по Сирии с участием России и Турции

Новый саммит по Сирии в «астанинском формате» — с участием Москвы, Анкары и Тегерана, — пройдет на территории Турции в августе. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Наиболее вероятный срок проведения саммита, по словам представителя Анкары — середина августа.

В выступлении на турецком телеканале NTV Калын также сообщил, что в Стамбуле вновь пройдет четырехсторонний саммит в так называемом «стамбульском формате» — с участием РФ, Турции, Франции и Германии.

«Четырехсторонний саммит по Сирии в прошлый раз состоялся в октябре. Новый саммит с участием лидеров Турции, России, Франции и Германии может вновь пройти в Турции в конце августа или начале сентября», — рассказал Калын.

Пресс-секретарь президента Турции подчеркнул, что четырехсторонний саммит должен пройти до начала очередной сессии Генассамблеи ООН, открытие которой назначено на 17 сентября. Со стороны Москвы пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что трехсторонний саммит должен состояться в середине августа. Между тем ранее в МИД РФ подчеркивали, что точная дата встречи до сих пор не определена.

Чего ждать от предстоящих саммитов по Сирии с участием России и Турции

Очевидно, что в ходе саммитов в августе-сентябре Турция постарается взять на себя ведущую роль при разрешении давно назревших проблем.

«Будут детально рассматриваться вопросы, касающиеся Сирии, — сообщает пресс-служба президента Турции. — Центральной темой, разумеется, станет Идлиб, общая ситуация в сфере безопасности в Сирии, процесс политического перехода, конституционный комитет и возвращение на родину сирийских беженцев».

Все эти вопросы крайне важны для Анкары, однако среди них можно безо всякого сомнения выделить вопрос Идлиба и вопрос о возвращении сирийских беженцев (также для руководства Турции крайне важен курдский вопрос, прячущийся, по всей видимости, под определением «общая ситуация в сфере безопасности»). Те методы, которые Анкара использовала при участии в сирийском конфликте, уже вызывают открытое недовольство внутри страны.

«После того, как продуманная политика «регионального старшего брата», которую Анкара вела в отношении Сирии и которая давала ей серьезные посреднические полномочия, сменилась на постоянное скандирование «Асад должен уйти», проиграла не только Сирия, но и Турция», — утверждает редактор одного из крупнейших турецких изданий Hurriyet Daily News Юсуф Канли.

Чего ждать от предстоящих саммитов по Сирии с участием России и Турции

Автор Hurriyet напоминает, что уже сейчас на территории Турции находится больше четырех миллионов сирийских беженцев, которых власти практически не пытались интегрировать в турецкое общество. Их число может увеличится, если «взорвется Идлиб» — и уже в самом скором времени Турция может столкнуться с серьезнейшими проблемами, предупреждает Канли.

«Тем, кто руководит Турцией, может не нравиться президент Сирии. Я уверен, многим не нравятся те, кто руководит Турцией. Однако у них нет права указывать Турции, кто должен быть ее президентом, а у руководства Турции нет права назначать того, кто им нравится, лидером сирийского народа.

Не входит ли в список важнейших национальных интересов Турции защита национальной и территориальной целостности Сирии; стабилизация ситуации в Сирии; предотвращение возникновения мини-государств (включая курдское) на территории Сирии; и не входит ли в эти интересы обеспечение того, чтобы Сирия была достаточно безопасной для возвращения сирийских беженцев — по крайней мере большей их части? — задается вопросом турецкий журналист.

Фундаментальный национальный интерес Турции — восстановление нормальных — на любом возможном уровне — дипломатических отношений с Дамаском. Нормализация нужна потому, что Турции нравится Башар Асад, а потому что этого требуют национальные интересы Турции».

По этим замечаниям очевидно — Сирии в турецком обществе уделяется самое пристальное внимание. Ставка Анкары на силы, противостоявшие Дамаску, провалилась, и теперь пора переходить к сотрудничеству.

По мнению члена Совета Федерации Игоря Морозова, активность, которую развивает Турция в связи с сирийской проблематикой, определяется важнейшим фактором — фактическим завершением процесса формирования конституционного комитета Сирии. В беседе с Федеральным агентством новостей сенатор заявил, что сейчас у Турции есть хороший шанс «тактично разойтись» с боевиками в Идлибе, поддерживая оппозицию только на политическом уровне.

Чего ждать от предстоящих саммитов по Сирии с участием России и Турции

«Начинает работать конституционный комитет по Сирии — комитет, который был создан в результате огромной работы четырех стран — России, Турции, Ирана и Сирии. Первые три создали условия для того, чтобы сирийские политические силы собрались в Сочи и договорились между собой о том алгоритме поствоенного взаимодействия, который необходим для политической реформы. Представьте, как много времени потребовалось на создание этого комитета, чтобы удовлетворить все стороны по конкретным людям — а в списке ни много ни мало 150 человек», — отметил сенатор.

Член верхней палаты парламента подчеркнул, что в настоящее время каждая из сторон, отвечавших за формирование конституционного комитета, активно работает с теми сирийскими силами, которых поддерживает и кого выдвигала для участия в процессе подготовки новой конституции.

Вопрос формирования конституционного комитета имеет самое непосредственное отношение к проблеме Идлиба.

«Турция отвечала за список от оппозиционных сил и сегодня, в принципе, удовлетворены все, скажем так, претензии (или пожелания) Анкары. Список от оппозиции собран в том числе из числа представителей вооруженной оппозиции правительству Башара Асада.

50 человек, которых предложили от Турции, прошли все согласования. Поэтому я думаю, что следующий шаг в рамках договоренностей астанинского формата — это выполнение турецких обязательств по Идлибу, — отметил сенатор. — Более того, достигнуты и двусторонние договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Поэтому уже сейчас, когда нет каких-либо зацепок за аргументацию «а вот там есть какие-то проблемы с вооруженной оппозицией в Идлибе», Эрдоган должен сдержать свое слово — в противном случае сирийские вынуждены будут пойти на вооруженную операцию».

Чего ждать от предстоящих саммитов по Сирии с участием России и Турции

О совместной военной операции в Идлибе с участием сирийских, турецких и российских сил, говорить, впрочем, не приходится.

«Эрдоган будет урегулировать эту тему в одностороннем порядке и у него может это получиться. Надо сделать все, чтобы он захотел», — объявил сенатор Игорь Морозов.

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