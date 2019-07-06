США и курды используют экономический терроризм, чтобы обескровить Сирию

Проамериканские боевики из коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) применили огнестрельное оружие для разгона протестующих мирных жителей в населенном пункте Рас аль-Айн в провинции Хасака. Сирийцы вышли на улицы, когда узнали о том, что курдские радикалы причастны к поджогам сельскохозяйственных угодий на востоке Сирии.

Собранного урожая хватит для обеспечения продовольственных потребностей региона, а остальное фермеры планировали отправить на внутренний рынок Сирии. Однако в этом совершенно не заинтересованы американские хозяева SDF.

Почти 70% сирийских сельскохозяйственных угодий находятся на северо-востоке страны. До войны Дамаск активно развивал производство зерна, стараясь внедрять новые технологии и модернизировать техническую базу фермерских хозяйств. Террористы запрещенного в России «Исламского государства»1, захватив эти земли, практически полностью разрушили поливальные сооружения, очень важные в условиях жаркого климата. Боевиков ничего не интересовало, кроме нефти, и в результате за короткое время отрасль пришла в упадок.

То, что происходит сейчас на северо-востоке Сирии, в зоне американского контроля, мало чем отличается от времен господства ИГИЛ1. Проамериканские боевики совместно с западными частными военными компаниями выкачивают тысячи баррелей нефти из месторождений в Заевфратье. Бензовозы под контролем американских военнослужащих пересекают границу с Ираком, а куда дальше уходят углеводороды — известно лишь Вашингтону.

Дефицит зерновых ощущается сейчас на всей территории республики. Цены растут, правительству Сирии приходится тратить значительную сумму для закупки сырья из-за рубежа. Средства, которые можно было бы потратить на восстановление социальных объектов, приходится тратить фактически впустую.

От прямого противостояния с использованием ИГИЛ и других группировок, американцы перешли к экономическому терроризму, который порождает социальную напряженность по всей Сирии. Из-за ограничения поставок бензина топливный кризис поразил практически все провинции. В апреле очереди на заправках в Сирии растягивались на несколько километров. Дамаску пришлось вводить квоты на заправку транспортных средств. Ситуацию удалось стабилизировать, однако на это ушло время и дополнительные денежные средства.

В настоящее время сложно спрогнозировать последствия от действий боевиков — очевидно лишь, что жители северо-востока Сирии прекрасно видят, что происходят, и раз за разом выходят на митинги, требуя от новых хозяев прекратить деструктивные действия. Нынешний год обещал быть урожайным — эксперты даже предполагали, что Сирия может вновь начать экспортировать зерновые. Однако терроризм внес свои коррективы — за последние месяцы в результате деятельности «спящих ячеек» ИГИЛ, курдских радикалов, турецких пограничников были уничтожены тысячи гектаров полей зерновых.

Американские военные на базах в Эль-Камышлы, Хасаке и других районах, в любом случае будут сыты, чего нельзя сказать о простых сирийцах. Сейчас одна из стран ближневосточного «плодородного полумесяца» прозябает в нищете из-за амбиций и экономической алчности своих врагов.

В настоящее время курды под контролем американцев пытаются преобразовать весь северо-восток Сирии, чтобы лишить местных жителей привычных органов власти и управления, уверен арабист, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. Однако у курдов это не получится, и американцы им не помогут, заявил он в интервью Федеральному агентству новостей.

«Происходит конкретно создание оккупационной системы управления. Потому что гражданскую систему там совершенно невозможно создать, потому что попытка создания гражданской администрации наткнется на то, что подавляющее большинство населения — члены арабских племен. И вот тогда уже никакие заглушки не помогут», — предупредил Чупрыгин.

Военные советы SDF, которые сейчас повсеместно создаются на оккупированной территории — признак того, что курды уже не понимают, как управлять арабским населением, кроме как силой оружия.

«Это все некие попытки создать систему подавления населения — а недовольные будут всегда, тем более в ситуации, когда курды благодаря американцам пришли на арабскую территорию. Это само по себе уже означает, что конфликт неизбежен», — заявил Чупрыгин.

Военный эксперт, глава информационно-аналитического агентства «Кассад» Борис Рожин отмечает, что наибольший ущерб Дамаску наносят удары по линиям поставок нефти. Основная проблема для американцев — заставить курдов четко выполнять их требования.

«США пытаются использовать то, что контролируют часть нефтяных месторождений и были случаи атаки на контрабандные потоки, которые переваливают на подконтрольную правительству территорию. Был, в частности, эпизод, когда на Евфрате расстреляли из Javelin баржу с нефтью. Второй момент — это деятельность групп боевиков в пустыне к югу от Дейр-эз-Зора, где находятся нефтяные поля — Эс-Сухне, восточный Хомс. Боевики атакуют районы, где находятся вышки, работают нефтеперерабатывающие заводы. Такое изматывающее воздействие затрудняет восстановление нефте- и газодобычи, — рассказал Рожин. В-третьих, они давят по линии SDF на племенные структуры, которые за определенную «маржу» крышуют эти нефтеперевозки, предоставляют свою охрану, чтобы они не продавали Асаду нефть. Курдские командиры формально перепродают нефть племенным структурам, а те уже переправляют ее по своим каналам на территорию Асада. Американцы же пытаются пресечь это, организуя кампанию давления, чтобы это запретить, поскольку они заинтересованы в том, чтобы топливный кризис сохранялся и ослаблял позиции Асада и его союзников».

1 Организация запрещена на территории РФ.