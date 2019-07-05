Аппарат омбудсмена ДНР получил заявление о похищении СБУ местного жителя

Донецк, 5 июля. Аппарат омбудсмена Донецкой Народной Республики Дарьи Морозовой получил заявление о задержании сотрудниками Службы безопасности Украины местного жителя, которое произошло в июне текущего года.

«В аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР поступило заявление о похищении мужчины в июне 2019 года сотрудниками СБУ», — сообщили в пресс-службе.

Подробности инцидента при этом не уточняются. Как указали в пресс-службе, по последним данным, Киев удерживает 251 человека, в том числе 102 гражданина, нахождение которых на территории Украины не подтверждено.

За последнюю неделю заявлений о пропаже людей без вести не поступало, уточнили в аппарате. На сегодняшний день таким числится 461 житель ДНР.

Напомним, украинские спецслужбы задержали бывшего командира ПВО города Снежное Владимира Цемаха. По словам его адвоката Романа Гонтарева, зенитчика оглушили и вывезли из республики под видом парализованного пенсионера на украинскую территорию. Киевские СМИ при этом назвали экс-командира «ценным свидетелем» по делу об авиакатастрофе рейса MH17.

Военнослужащему ДНР предъявили обвинение по части 1 статьи 258-3 УК Украины — «Создание террористической группы или террористической организации».

Как рассказала ранее жена Цемаха, его супруга похитили 27 июня. Придя домой, женщина обнаружила разбросанные по квартире вещи, окровавленное полотенце, следы крови на полу, мобильный телефон, ключи и другие вещи. При этом из дома пропали водительские права и военный билет ее мужа.

Супруга Цемаха также прокомментировала попытку украинских СМИ навязать версию о причастности мужчины к трагедии с малайзийским самолетом. Она уточнила, что в момент трагедии ее муж не был прикомандирован, на должность начальника ПВО города Снежное мужчину назначили в октябре 2014 года.

Самолет Boeing-777 потерпел крушение на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

В сентябре прошлого года министерство обороны России обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что незаконное похищение зенитчика спустя пять лет после крушения МН17 под предлогом его должности, на которой в момент ЧП он не значился, говорит о полном отсутствии доказательств собственной невиновности у Украины.