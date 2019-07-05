Украинские СМИ сообщили о крупном конфликте в команде Зеленского

Киев, 5 июля. В команде президента Украины Владимира Зеленского назрел первый крупный конфликт. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.

По информации прессы, разногласия возникли между первым заместителем главы СБУ Иваном Бакановым и окружением Андрея Богдана — руководителя офиса президента Украины. Причиной конфликта стало то, что Баканов назначил своих заместителей без согласования с офисом президента.

В окружении президента Украины недовольны и тем, что Баканов выбрал себе в консультанты главного военного прокурора Анатолия Матиоса и замгенпрокурора Николая Банчука. В офисе Зеленского считают, что консультанты Баканова проталкивают своих кандидатов на различные должности, пишет «Украинская правда».

Помимо этого, в команде Зеленского возникли разногласия по поводу скандального Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Прежде так называемый департамент «К» планировали ликвидировать.

Баканов является одним из соратников Зеленского — он возглавлял предвыборный штаб будущего президента Украины. Решение назначить Баканова на должность замглавы СБУ было принято Зеленским через два дня после инаугурации. При этом новоизбранный президент Украины потребовал отправить в отставку главу СБУ Василия Грицака. Однако позже стало известно, что Грицак уйдет в отпуск, а Баканов будет исполнять его обязанности.

Ранее скандал вокруг Зеленского разгорелся из-за слов пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель про обстрелы в Донбассе. Мендель призналась, что украинские силовики обстреливают мирное население Донбасса, однако заявление не оценили в Генпрокуратуре Украины. ГПУ потребовала от офиса Зеленского подтвердить или опровергнуть заявление пресс-секретаря.