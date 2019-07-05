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Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone

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Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone

Вашингтон, 5 июля. Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters.

Samsung заключила контракт с Apple на поставку определенного количества OLED-дисплеев на iPhone. Однако Apple приобрела у южнокорейской компании меньше дисплеев, чем рассчитывала. Это связано с низким спросом на iPhone, для создания которых используются OLED-дисплеи от Samsung.

Apple сократила заказы на OLED-дисплеи из-за того, что продажи iPhone X и iPhone XS оказались ниже предполагаемых.

Ранее в Сеть слили дизайн iPhone XI без фронтальной камеры. Выяснилось, что iPhone XI получит «камеру-перевертыш», новинка Apple будет безрамочной.

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