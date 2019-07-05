Онищенко объяснил связь «помойных секретов» Портон-Дауна с делом Скрипалей

Тысячи страниц документов под грифом «совершенно секретно», которые содержат информацию об охране британской военной химической лаборатории Портон-Даун (Porton Down), а также пароли доступа к ее компьютерам, обнаружил в мусорном баке у автостоянки житель Лондона. Документы датируются 1980–2017 годами. Минобороны Великобритании начало расследование.

Об инциденте сообщает Daily Star со ссылкой на британское военное ведомство. Именно лаборатория в местечке Портон рядом с городом Солсбери сыграла зловещую роль в деле о якобы отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок» бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Напомним, власти Великобритании в отсутствие каких-либо доказательств обвиняют в этом якобы имевшем место преступлении (наличие самого факта отравления вызывает большие сомнения) граждан России.

Именно лаборатория Портон-Даун могла быть источником отравляющего вещества, опробованного на Скрипалях, неоднократно предупреждал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Геннадий Онищенко.

В комментарии Федеральному агентству новостей Онищенко объяснил связь оказавшихся в мусорном баке «помойных секретов» Портон-Дауна с делом Скрипалей.

«Любительская постановка со Скрипалями выходит на новый уровень, — отметил парламентарий. — Напомню, режиссером и исполнителем главной роли в этой оперетке была теперь уже надеюсь бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Сам факт нахождения секретных документов на помойке ярко свидетельствует о том, что британским спецслужбам пора очень серьезно задуматься над тем, что этот объект — Портон-Даун — является реальной угрозой безопасности самих граждан Великобритании. Это источник оружия массового поражения, и оно может быть применено в любой момент, как это произошло в свое время в Соединенных Штатах».

Потеря секретных документов — это не просто чья-то халатность, ситуация гораздо опаснее, предупреждает Онищенко.

«Тот факт, что документы оказались за пределами военно-химической базы, ярчайшее свидетельство беспорядка, который творится в этом закрытом учреждении. А цель работы этой лаборатории, напомню — это создание наступательного химического и биологического оружия, которое там производится в нарушение обязательств, взятых на себя Великобританией перед международным сообществом».

В применении к делу Скрипалей ситуация выглядит особенно циничной, отметил собеседник ФАН.

«Что касается связи этой истории с делом Скриплей, то это очень яркое и выпуклое свидетельство цинизма спектакля, который разыгрывался с использованием этого изменника нашей Родины. Скрипаль жил в непосредственной близости от забора этого зловещего учреждения — Портон-Дауна. И ни разу, даже для создания видимости непредвзятости так называемого «расследования», которое велось в Британии по якобы отравлению Скрипалей, Портон-Даун не фигурировал как место возможной утечки отравляющего вещества, которое было использовано».

То, что произошло сейчас, еще один «звоночек» Лондону: хватит ставить любительские спектакли, пора наводить порядок у себя под носом, говорит Онищенко.

«Британии пора вернуться к выполнению взятых на себя обязательств по нераспространению химического и биологического оружия, пока не стало слишком поздно, и именно этим надо в первую очередь озаботиться будущему премьеру, а не упражняться в антироссийской риторике», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Дело Скрипалей — расследование в Великобритании якобы отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж и позже помилованного, и его дочери Юлии. По версии Лондона, инцидент произошел 4 марта 2018 года в городе Солсбери. Британские власти утверждают, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» при участии граждан России.

Москва все обвинения категорически отвергает и ставит под сомнение сам факт отравления, а инцидент расценивает как провокацию спецслужб Великобритании или США.