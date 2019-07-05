Александр Воробьев задержан ФСБ по делу о госизмене. События дня. ФАН-ТВ

Дело ясное, что дело темное. В Москве назревает громкое уголовное дело по статье о госизмене. Сотрудники ФСБ были немногословны и лишь сообщили, что задержан некий гражданин РФ Александр Воробьев. И никаких подробностей о месте работы, деталях задержания или о самой госизмене. Правда, в Лефортовском суде Москвы, куда Воробьева доставили в маске, он сообщил, что работает помощником полпреда президента России в Уральском ФО. Впрочем, о его личности многие СМИ, скорее всего, уже догадались заранее. Но известно все равно немногое. Около 20 лет он находится в системе госуправления: в разное время занимал посты в правительстве Калининградской области, работал федеральным инспектором по Республике Карелия и помощником Николая Цуканова, полномочного представителя президента на Урале. Но, похоже, что чересчур много информации мы так и не узнаем, прокурор ходатайствовал о закрытом заседании суда. И это неудивительно, дела о госизмене, как правило, расследуются под грифом секретности. Кстати, Воробьеву, который уже запросил материалы следствия, по этой статье грозит весьма серьезное наказание — до 500 тысяч рублей штрафа и 20 лет заключения.

Документы на помойке

Еще одно громкое дело вот уже год окутано тайной, но не устает удивлять до сих пор. В Лондоне вновь вспомнили об истории с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. Британские СМИ сообщают, что в столице страны найдены секретные документы о химической лаборатории Портон-Дауна, расположенного недалеко от печально известного Солсбери. Причем «тайные бумажки» оказались не где-нибудь, а на самой обычной помойке у автостоянки. Известно, что находка якобы содержит тысячи страниц с персональными данными, паролями и другой информацией, датированной от 80-х до 2017 года. СМИ, ссылаясь на министерство обороны Британии, утверждают: расследование уже началось. Но в отношении кого — пока неясно, конкретики крайне мало. Племянница Сергея Скрипаля Виктория считает, что новый вброс — не иначе как лебединая песня уходящей в отставку Терезы Мэй:

«Ну, госпожа Мэй, остался последний месяц, отсидите спокойно. Не сыграла ваша карта со Скрипалями, и хватит ее уже разыгрывать. Нет, все равно мы продолжаем тянуть эту карту, находить еще каких-то людей, «руку Кремля» и прочее. Теперь давайте все выкинем в мусорный бак, чтобы специально все нашли и все узнали», — сказала Виктория Скрипаль.

Впрочем, содержание этих документов еще до конца не понятно. Как и история Скрипалей, которых злополучным «Новичком» отравили более года назад в Солсбери. Власти Британии обвинили в инциденте Россию, но та свою причастность категорически отвергла. И не исключено, что доказательства вины, которых пока так и не последовало, вскоре будут найдены на какой-нибудь городской свалке.