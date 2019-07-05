Составлен рейтинг гонораров звезд российской эстрады

Москва, 5 июля. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров возглавил рейтинг звезд шоу-бизнеса по размеру гонорара за выступление.

Как сообщил организатор концертов Сергей Лавров в комментарии «Комсомольской правде», музыкант получает за свой концерт минимум 7 млн рублей, а в туре группы «Ленинград» он может получить около 10 млн рублей за каждое выступление.

«Вот и считайте: девять стадионов — 90 млн. Это, конечно, уровень», — рассказал промоутер.

Российская популярная певица Вера Брежнева чаще всего выступает на корпоративах и праздниках и получает до 2,5 млн рублей. Гонорар Валерии чуть выше: за концерт она получает 1 млн рублей, а за выступление на корпоративе — до 7 млн рублей. Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров за концерт получает 1,5 млн рублей, а за выступление на корпоративе — до 7 млн рублей. Об этом пишет «Культуромания».

Примадонне Алле Пугачевой за концерт могут заплатить до 12,6 млн рублей, Земфире — около 5 млн рублей, группе «Руки вверх» — до 3,5 млн рублей. гонорар рэпера Басты за выступление составляет 7 млн рублей, а Стаса Михайлова — свыше 1,5 млн рублей, Юрия Антонова — 3,5 млн рублей, а Николая Баскова — до 1,5 млн рублей.

Организатор концертов подчеркнул, что популярная певица Ольга Бузова получает до 800 тысяч рублей за концерт — это самая низкая сумма среди гонораров звезд.

Напомним, примадонна российской эстрады ранее оказалась в центре громкого скандала из-за езды по перрону на Рижском вокзале Москвы. В РЖД объяснили, что это был не перрон, а техническая платформа №2, однако критика со стороны пользователей Сети продолжилась.