Семья беженцев из Германии рассказала, почему выбрала Россию

Москва, 5 июля. Семья Грисбах — беженцы из Германии, которые обосновались в Калужской области. Бежать с родины им пришлось из-за политики Берлина в отношении прав родителей и детей. 4 июля МВД России сообщило, что было принято решение о предоставлении семье Грисбах временного убежища на территории РФ.

Карола и Андре — бабушка и дедушка. Их старшей дочери Доминик — 26 лет и у нее есть двое детей: десятилетний сын и десятимесячная дочь. У сестры Доминик, 22-летней Юлии, тоже двое малышей: девочка, которой 1,5 года, и полугодовалый сын.

В Россию Грисбахи приехали в 2015 году по туристической визе, и с тех пор пытались получить временное убежище. Карола рассказала, какие причины заставили их уехать из Германии. По ее словам, когда в этой стране женщина рожает ребенка, она вынуждена подписывать определенные бумаги, ограничивающие ее права в отношении малыша.

«Служба ювенальная все контролирует, она независима, и ее права такие, как были еще при национал-социалистах в 30-е, это нацистский закон. Служба может изымать детей из семей, если считает, что им плохо», — рассказала Карола Грисбах в комментарии телеканалу «360».

После приезда в Россию Грисбахам пришлось долгое время добиваться получения временного убежища. 4 июля 2019 года МВД приняло решение дать семье временное убежище. Однако накануне домой к Грисбахам в Малоярославце пришли два сотрудника миграционной службы и полицейский, которые спрашивали о документах. Семью доставили в отделение полиции в связи с тем, что в России они находились нелегально, приехав по туристической визе.

По словам Каролы, в отделении им пришлось провести четыре часа. Полицейские, по ее словам, вели себя очень вежливо, предлагали детям молоко и еду. Однако, несмотря на эту историю, Карола положительно отзывается о России. Она рассказала, что ее отец жил в ГДР, а у Андре есть русские друзья. Женщина объяснила, почему семья выбрала Россию.