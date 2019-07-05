В Луганске прошел фестиваль творческой молодежи

Луганск, 5 июля. Более 10 тысяч человек, в том числе представители и поклонники различных направлений уличной культуры, собрались в парке Горького в Луганске на первом фестивале творческой молодежи «Амброзия». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Такого еще не было на территории Луганской Народной Республики. У нас много площадок: автомобильная зона, батлы, граффити, приставки, мини-футбол. Все то, что любят представители уличной культуры», — рассказал член организационного комитета фестиваля Алексей Филиппов.

Территория парка во время мероприятия была поделена на различные зоны по интересам. Зона стиля была представлена барберами, мастерами по росписи хной, тату-мастерами. Художники граффити показывали, на что способны. В шатрах игровой зоны шли виртуальные бои в видеоиграх FIFA и Mortal Kombat. В «политической» зоне спорили, а в зоне уличной еды лучшие повара города угощали всех бургерами.

Не обошли стороной и танцевальную тему. Она была представлена сразу несколькими площадками.

Каждый желающий мог проверить свои физические способности и попробовать сдать нормативы ГТО. Но этим спортивная тема не ограничивалась. Большая часть мероприятия была посвящена именно спорту и здоровому образу жизни. В рамках фестиваля урбан-культуры состоялся Кубок единства по тайскому боксу.

Непосредственно перед соревнованием чемпион мира и Европы по муай-тай Виталий Кодин в рамках проекта «Дружина» провел в Луганске открытый семинар. Каждый желающий мог принять участие в тренировке и получить консультацию мастера.

«Провели мастер-класс. Ребята здесь способные, целеустремленные и послушные, старались. Они действительно могут быть в мировом топе. Им надо только предоставить возможность», — рассказал Кодин.

В Кубке единства участвовали спортсмены ЛНР, ДНР, России, Абхазии и Южной Осетии в возрасте от 15 лет. Почетными гостями турнира стали бойцы из Франции, Италии, стран Африки. Участники соревнований провели на ринге более 100 боев.

Как признались организаторы, основная цель мероприятия — поддержать инициативы творческой талантливой молодежи республики. Кто не успел продемонстрировать свои таланты и продвинуть креативные идеи в этом году, сможет показать себя в следующем. Фестиваль планируют сделать ежегодным.