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Роскомнадзор пригрозил Google многотысячным штрафом

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Роскомнадзор пригрозил Google многотысячным штрафом

Москва, 5 июля. Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении против Google, причиной стали недостаточные меры, проводимые американской корпорацией по исключению из результатов поисковых запросов запрещенного контента. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты провели контрольные мероприятия, по итогам которых выяснилось, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Так, свыше трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске, указали в ведомстве.

Роскомнадзор пригрозил американской корпорации многотысячным штрафом.

«За неисполнение указанных требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность — штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор пригрозил Google многотысячным штрафом

Напомним, Роскомнадзор в конце октября оштрафовал компанию Google, которая владеет одноименной поисковой системой. Поисковик должен был в течение месяца подключиться к реестру запрещенных ресурсов и после этого начать фильтровать поиск. Однако компания не стала принимать к сведению предписания РКН, пишет Deita.ru.

Впоследствии ведомство инициировало процедуру административного наказания Google из-за того, что корпорация не подключилась к госреестру запрещенных сайтов. 

Отметим, что деятельность Google уже не в первый раз вызывает нареканий у российских властей. Ранее Совет Федерации предупредил компанию о последствиях вмешательства в российские выборы. Речь шла о распространении на подконтрольных Google ресурсах информации о несанкционированных акциях протеста в Единый день голосования, 9 сентября.

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