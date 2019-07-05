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Задержанные в Ливии россияне являются сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей

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Задержанные в Ливии россияне являются сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей

Триполи, 5 июля. В Ливии задержаны двое россиян, занимавшиеся исследованием страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники в североафриканском государстве. Согласно сообщению на сайте Фонда Защиты Национальных Ценностей (ФЗНЦ) задержанные граждане России — действующие сотрудники Фонда. Главой миссии на территории является известный социолог Максим Шугалей.

Как сообщает ФЗНЦ, задержанные в мае сотрудники занимались изучением и анализом информации о культурной, гуманитарной и политической обстановке в стране. Первые отчеты полевых сотрудников Фонда были опубликованы ещё 1 июля. Согласно документам, социологи провели несколько встреч с местными старейшинами, фокус-группы и даже смогли провести интервью с сыном Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом Каддафи. В заявлении Фонда отмечается, что социологи не вмешивались никоим образом в электоральные процессы и исключительно наблюдали за ситуацией в стране.

Также, согласно заявлению Фонда, в настоящее время и с момента задержания ведутся переговоры с местными властями об освобождении задержанных россиян. Представители ФЗНЦ также уточнили, что никаких обвинений им до сих пор предъявлено не было.

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